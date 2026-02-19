تركيا تعلن المشاركة في قوات تحقيق الاستقرار في غزة

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، الذي عُقد يوم الخميس في واشنطن العاصمة، أن تركيا ستُساهم بقوات في قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة.

كما أعلن قائد القوة، اللواء جاسبر جيفرز، خلال الاجتماع نفسه، أن خمس دول أخرى قد تعهدت بإرسال قوات إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية.

وقال جيفرز: "يسرني للغاية أن أعلن اليوم أن الدول الخمس الأولى قد تعهدت بإرسال قوات للخدمة في قوة تحقيق الاستقرار الدولية، وهي: إندونيسيا، والمغرب، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا. كما تعهدت دولتان بتدريب الشرطة، وهما: مصر والأردن".

وأضاف الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، أن إندونيسيا ستُساهم بثمانية آلاف جندي أو أكثر في قوة الأمن الدولية لغزة.

وقال الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إن بلاده ستنشر وحدات عسكرية، بما في ذلك وحدات طبية، في قوة تحقيق الاستقرار الدولية الجديدة.

وتعهدت الإمارات والسعودية والكويت بتقديم 3.2 مليار دولار أمريكي لدعم غزة عبر مجلس السلام.

وصرح نائب رئيس الوزراء الإماراتي، حمدان بن محمد آل مكتوم، خلال اجتماع مجلس السلام، بأن الإمارات العربية المتحدة تعهدت بتقديم 1.2 مليار دولار أمريكي لدعم غزة عبر المجلس.

أعلن نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، خلال اجتماع المجلس، أن ألفي فلسطيني تقدموا بطلبات للانضمام إلى قوات الشرطة الانتقالية في غزة.