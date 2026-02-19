قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تركيا تعلن المشاركة في قوات تحقيق الاستقرار في غزة

وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
ناصر السيد

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، الذي عُقد يوم الخميس في واشنطن العاصمة، أن تركيا ستُساهم بقوات في قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة.

كما أعلن قائد القوة، اللواء جاسبر جيفرز، خلال الاجتماع نفسه، أن خمس دول أخرى قد تعهدت بإرسال قوات إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية.

وقال جيفرز: "يسرني للغاية أن أعلن اليوم أن الدول الخمس الأولى قد تعهدت بإرسال قوات للخدمة في قوة تحقيق الاستقرار الدولية، وهي: إندونيسيا، والمغرب، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا. كما تعهدت دولتان بتدريب الشرطة، وهما: مصر والأردن".

وأضاف الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، أن إندونيسيا ستُساهم بثمانية آلاف جندي أو أكثر في قوة الأمن الدولية لغزة.

وقال الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إن بلاده ستنشر وحدات عسكرية، بما في ذلك وحدات طبية، في قوة تحقيق الاستقرار الدولية الجديدة.

وتعهدت الإمارات والسعودية والكويت بتقديم 3.2 مليار دولار أمريكي لدعم غزة عبر مجلس السلام.

وصرح نائب رئيس الوزراء الإماراتي، حمدان بن محمد آل مكتوم، خلال اجتماع مجلس السلام، بأن الإمارات العربية المتحدة تعهدت بتقديم 1.2 مليار دولار أمريكي لدعم غزة عبر المجلس.

أعلن نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، خلال اجتماع المجلس، أن ألفي فلسطيني تقدموا بطلبات للانضمام إلى قوات الشرطة الانتقالية في غزة.

تركيا قوات تحقيق الاستقرار تحقيق الاستقرار في غزة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اللواء جاسبر جيفرز

