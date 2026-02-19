مسلسل الست موناليزا الحلقة الثالثة.. حسن حفني يسدد ديون مي عمر

تصاعدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الست موناليزا التي تلعب بطولته الفنانة مي عمر، وجاء ظهور أيمن الشخصية التي يلعبها الفنان حسن حفني منقذًا للحالة المادية التي تمر بها أسرة خطيبته.

مسلسل الست موناليزا الحلقة الثالثة

ومع استمرار المطالبة بسداد ديون موناليزا -مي عمر-، وزيادة الأعباء عليها وعلى عائلتها، قرر أيمن سداد ديونها وإنهاء الأزمة التي تلاحقها على الفور، بعدما وجد الديّانة مُهللين في المنزل مطالبين بسداد باقي أموال الجمعية.

أيمن يظهر خلال الأحداث بدور خطيب شقيقة الموناليزا -هدير عبد الناصر-، ولكنه متهم باستمرار بالخيانة، واتضح ذلك جليًا في الحلقة الأولى، واستمر الشك في قلبها خاصةً مع تدريبه لسيدات في الچيم لتزداد الغيرة في قلبها، بينما تحاول موناليزا -مي عمر- أن تهدئ من روعها.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يتعاون حسن حفني مع العديد من الفنانين في المسلسل، منهم: مي عمر، أحمد مجدي، سوسن بدر، حازم إيهاب، إنجي المقدم، شيماء سيف، سلوى محمد علي، مصطفى عماد، محمود عزب، محمد محمود، جوري بكر، وذلك تحت قيادة المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج محمد علي.

أعمال حسن حفني

يشارك حسن أيضًا في الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦، في مسلسل "اللون الأزرق" مع الفنانة جومانا مراد وأحمد رزق، ويظهر خلال الأحداث بدور مدرب سباحة لطفل من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.