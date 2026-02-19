مساحتها 506 أمتار.. إزالة 10 تعديات في سيدي سالم بكفر الشيخ| صور

قاد فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري والصرف بنطاق المركز، وذلك ضمن فعاليات "الموجة 28" لإزالة التعديات.

تأتي هذه الحملة تنفيذاً لتكليفات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة ومنع المخالفات في مهدها.

أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة إجمالية بلغت 506 أمتار مربعة، شملت 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة التابعة لري غرب سيدي سالم بمساحة 166 متراً، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات مبانٍ مخالفةعلى مساحة 340 متراً.

جاء ذلك بحضور محمد محمد حسانين، نائب رئيس المركز للإشغالات والإزالات، وعلاء عبد الرسول، نائب رئيس المركز لشؤون قرى غرب، وعادل عطيان مسؤول الإزالات بالمركز، وممثلي جهات الولاية المعنية.