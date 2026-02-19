قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الثالثة.. حسن حفني يسدد ديون مي عمر
محافظات

مساحتها 506 أمتار.. إزالة 10 تعديات في سيدي سالم بكفر الشيخ| صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات
محمود زيدان

قاد فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري والصرف بنطاق المركز، وذلك ضمن فعاليات "الموجة 28" لإزالة التعديات.

تأتي هذه الحملة تنفيذاً لتكليفات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة ومنع المخالفات في مهدها.

أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة إجمالية بلغت 506 أمتار مربعة، شملت 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة التابعة لري غرب سيدي سالم بمساحة 166 متراً، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات مبانٍ مخالفةعلى مساحة 340 متراً.

جاء ذلك  بحضور محمد محمد حسانين، نائب رئيس المركز للإشغالات والإزالات، وعلاء عبد الرسول، نائب رئيس المركز لشؤون قرى غرب، وعادل عطيان مسؤول الإزالات بالمركز، وممثلي جهات الولاية المعنية.

