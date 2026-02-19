قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر ستستمر في جهودها لتدريب الشرطة الفلسطينية.. ونقدر جهود الرئيس ترامب في منع تهجير الفلسطينيين
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
محافظات

لمتابعة الخدمات.. محافظ كفر الشيخ الجديد يتفقد المستشفى العام| صور

محمود زيدان

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددًا من الأقسام بمستشفى كفرالشيخ العام، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور حسين عبدالرازق، مدير مستشفى كفرالشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ كفرالشيخ إلى عرض قدمه مدير المستشفى حول الخدمات الطبية المقدمة، وعدد الأسرة المتوفرة، والتغطية الصحية، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء وجودة الخدمات.

تابع محافظ كفرالشيخ سير العمل داخل قسم الاستقبال والطوارئ (غرف الملاحظة، المعمل، الصيدلية، غرفة العناية وتنسيق الحالات الحرجة، غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، وغرفة كشف الباطنة)، وغيرها من الأقسام، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

قال محافظ كفر الشيخ، إن مستشفى كفرالشيخ العام يعد أهم المنشآت الصحية فى المحافظة، ويقدم خدمات طبية متنوعة من خلال أقسامها المتعددة منها قسم الغسيل الكلوي الذى يضم 42 ماكينة غسيل كلوي، والباطنة الذي يضم 24 سريرًا للباطنة العامة، بالاضافة إلى 29 سريرًا لعناية القلب، و16 سريرًا للأطفال، و8 أسرة لعناية الجراحة، و6 أسرة لعناية المخ والأعصاب، و4 أسرة لعناية الحروق، و18 سريرًا للعناية المتوسطة، و12 سريرًا للسكتة الدماغية، و22 حضانة أطفال، وتانك أكسجين بسعة 11 ألف لتر.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة، بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات والمبادرات الصحية العاجلة للمواطنين، ومنها مبادرة “حياة كريمة” في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، ودعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي، ما ساهم في التخفيف عن أهالينا وتقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل.

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية تقديم رعاية طبية متكاملة، وتطوير الأقسام بما يضمن توفير أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية، والانضباط في مواعيد العمل، مع حسن معاملة المرضى.

شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تدريب الكوادر الطبية على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في الأقسام المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية، وتقليل مدة انتظار المرضى وتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة تليق بأهالينا فى كفر الشيخ.

