البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ونيافة الأنبا عمانوئيل يهنئان محافظ البحر الأحمر

قدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك التهنئة، إلى سيادة الوزير الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، لثقة القيادة السياسية، وتوليه منصب محافظ البحر الأحمر، وبحلول شهر رمضان المبارك، مع التمني للسيدة الدكتورة ماجدة حنا، نائب المحافظ، والفريق المعاون كامل النجاح والتوفيق.

وفي كلمته، أشار غبطة البطريرك إلى حرص الكنيسة الكاثوليكيّة على التعضيد، والدعاء لأجل جميع قيادات الدولة، كما أشار نيافة الأنبا عمانوئيل عياد إلى دور، ورسالة الكنيسة الكاثوليكيّة، وما تقوم به من خدمات متنوعة في ربوع الوطن.

ومن جانبه، رحب سيادة المحافظ بزيارة صاحب الغبطة والوفد المرافق له، معربًا عن شكره وتقديره، لِما تعكسه الزيارة من معانٍ وطنية.

تأتي الزيارة في إطار الزيارة الرعوية التي يقوم بها غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق إلى لإيبارشية طيبة، والتي تستمر حتى العشرين من فبراير الجاري.