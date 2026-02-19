قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خلصت عليها بسبب 5 غوايش … حبس صاحبة محل دواجن 4 أيام لاتهامها بقتل سيدة بالغربية| القصة الكاملة

الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي  بحبس عاملة محل دواجن بتهمه إنهاء حياة سيدة عجوز وسرقة مشغولاتها الذهبية بزفتي 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

قرار عاجل 

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنوا من  ضبط عامله محل دواجن بتهمه إنهاء حياة سيدة عجوز مسنه بقصد سرقة متعلقاتها ومشغولاتها الذهبية الخاصه لمرورها بأزمة وضائقه مالية بشوارع قرية فرسيس بمركز زفتي .

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود  بلاغًا من أحمد.م، نجل الضحية، يفيد باختفاء والدته أثناء زيارته لها برفقة نجله الصغير لتناول الغداء، حيث لم تعد إلى منزلها بينما كان هاتفها المحمول موجودًا، مما دفعه والأسرة لإبلاغ السلطات فورًا، وبدء البحث عنها.

ردع مخالفين 

وأفادت التحريات الأولية، من خلال كاميرات المراقبة أن آخر مكان تواجدت فيه نادية عبد الواحد كان بالقرب من أحد محال بيع الدواجن بالقرية، ودخلت إلي المحل لشراء دواجن عقب إحضارها بعض الخضروات، إلا أنها لم تخرج منه وكذلك لوحظ خروج عاملة من المحل وهي تحمل جوال كبير، يشتبه باحتوائها على الجثمان، قبل أن يتم التخلص منه بالقرب من ترعة قريبة.

تحديد هوية الجانية 

كما انتقلت قوة من مباحث مركز زفتى، وفريق بحث جنائي مشترك من قسم شرطة زفتي ومركز زفتي، وفرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة، تحت إشراف مدير المباحث الجنائية بالغربية، إنتقلوا إلى موقع الواقعة، وتم العثور على جثمان نادية عبد الواحد بجوار الترعة، داخل جوالين ومحكمين الغلق، وظهرت عليها آثار خنق حول الرقبة، فيما لاحظت الجهات المعنية غياب الحُلي الذهبية الخاصة بها، حيث كنت ترتدي أساور ذهبية (غوايش) ما يرجح أن تكون الجريمة بدافع السرقة.

تم التحفظ على العاملة التي ظهرت داخل المحل في كاميرات المراقبة لاستكمال التحقيقات، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى زفتى العام تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت أعمالها لفحص ظروف وملابسات الحادث، ورفع عينات لتحديد أسباب الوفاة بدقة وفق التقرير الطبي الشرعي.

جهود الأجهزة الأمنية

تواصل مباحث مركز زفتى البحث والتحري لمعرفة ما إذا كان هناك شركاء آخرون وراء الحادث، وضبط جميع المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سرعة إنجاز التحقيقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حبس عاملة محل دواجن أنهت حياة سيدة عجوز فرسيس زفتي

