قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال ساعة الذروة..محافظ الغربية يتواجد بين المواطنين لضبط حركة المواصلات بشوارع طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ محافظة الغربية جولة مفاجئة خلال ساعة الذروة بشوارع طنطا، لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلي والاطمئنان على توافر السيارات، وذلك في إطار سياسة النزول إلى الشارع والاستماع المباشر لمطالب المواطنين دون وسيط، وضمن المتابعة الميدانية المستمرة التي تنتهجها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، رصد المحافظ تكدس عدد من المواطنين نتيجة زيادة الكثافات في أوقات الذروة، فحرص على التوقف ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، مفضلًا البقاء حتى التأكد من انتظام الحركة وصعود المواطنين إلى السيارات دون معاناة، موجّهًا على الفور مدير إدارة المواقف بسرعة الدفع بعدد إضافي من السيارات لتغطية العجز على الخطوط الأكثر كثافة، وهو ما تم تنفيذه بشكل فوري، وأسهم في إنهاء الزحام وتيسير حركة تنقل المواطنين في وقت قياسي.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن تواجده الميداني يأتي انطلاقًا من إيمانه بأن حل المشكلات يبدأ من أرض الواقع، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بتحميل المواطنين أي أعباء إضافية، خاصة في المرافق الخدمية الحيوية التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، وعلى رأسها منظومة النقل الداخلي التي تمثل شريانًا أساسيًا لحركة العمل والدراسة والخدمات.

تلبية احتياجات المواطنين 

وأوضح محافظ الغربية أن توجيهاته للأجهزة التنفيذية واضحة وصريحة، وتقوم على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي قصور، مؤكدًا أن راحة المواطن ليست شعارًا بل التزام عملي يُترجم على الأرض، وأن الجولات المفاجئة ستستمر بجميع المراكز والمدن، لا سيما في أوقات الذروة، لضمان استقرار الخدمات ومنع أي تكدسات أو مخالفات.

ردع مخالفين 

وخلال تواجده بين المواطنين، حرص المحافظ على فتح حوار مباشر معهم، استمع خلاله إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة وانتظام حركة المواصلات، مؤكدًا أن تواجده في الشارع يأتي للوقوف على احتياجاتهم بشكل واقعي والتعامل الفوري مع أي معوقات.

ووجّه المحافظ غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بمتابعة المواقف على مدار اليوم والتنسيق المستمر مع إدارات المرور والمواقف، لضمان انتظام الخدمة وسرعة التدخل حال وجود أي معوقات، مؤكدًا أن المحافظة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن الرقابة الميدانية المستمرة هي السبيل الحقيقي لضبط الأداء وتحقيق الانضباط في الشارع.

وقد لاقت الجولة تفاعلًا واسعًا من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على عدم مغادرته  إلا بعد التأكد من انتظام الحركة وصعودهم إلى سياراتهم، مؤكدين أن هذا النهج يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمشكلاتهم اليومية ويعزز الثقة في الأداء التنفيذي على أرض الواقع.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين حركة النقل والمواصلات تحسبن خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري

الأوقاف تُكثّف استعداداتها لشهر رمضان بتجهيز ١٠٠ طن من اللحوم و٢٠٠ ألف شنطة سلع غذائية

أمين البحوث الإسلاميَّة: منهج الأزهر بقيادة الإمام الأكبر يحصِّن الشباب ويُرسِّخ التعدديَّة الفكريَّة

أمين البحوث الإسلاميَّة: منهج الأزهر بقيادة الإمام الأكبر يحصِّن الشباب ويُرسِّخ التعدديَّة الفكريَّة

الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد