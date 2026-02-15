خلال ساعة الذروة..محافظ الغربية يتواجد بين المواطنين لضبط حركة المواصلات بشوارع طنطا

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ محافظة الغربية جولة مفاجئة خلال ساعة الذروة بشوارع طنطا، لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلي والاطمئنان على توافر السيارات، وذلك في إطار سياسة النزول إلى الشارع والاستماع المباشر لمطالب المواطنين دون وسيط، وضمن المتابعة الميدانية المستمرة التي تنتهجها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، رصد المحافظ تكدس عدد من المواطنين نتيجة زيادة الكثافات في أوقات الذروة، فحرص على التوقف ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، مفضلًا البقاء حتى التأكد من انتظام الحركة وصعود المواطنين إلى السيارات دون معاناة، موجّهًا على الفور مدير إدارة المواقف بسرعة الدفع بعدد إضافي من السيارات لتغطية العجز على الخطوط الأكثر كثافة، وهو ما تم تنفيذه بشكل فوري، وأسهم في إنهاء الزحام وتيسير حركة تنقل المواطنين في وقت قياسي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء أشرف الجندي أن تواجده الميداني يأتي انطلاقًا من إيمانه بأن حل المشكلات يبدأ من أرض الواقع، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بتحميل المواطنين أي أعباء إضافية، خاصة في المرافق الخدمية الحيوية التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، وعلى رأسها منظومة النقل الداخلي التي تمثل شريانًا أساسيًا لحركة العمل والدراسة والخدمات.

تلبية احتياجات المواطنين

وأوضح محافظ الغربية أن توجيهاته للأجهزة التنفيذية واضحة وصريحة، وتقوم على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي قصور، مؤكدًا أن راحة المواطن ليست شعارًا بل التزام عملي يُترجم على الأرض، وأن الجولات المفاجئة ستستمر بجميع المراكز والمدن، لا سيما في أوقات الذروة، لضمان استقرار الخدمات ومنع أي تكدسات أو مخالفات.

ردع مخالفين

وخلال تواجده بين المواطنين، حرص المحافظ على فتح حوار مباشر معهم، استمع خلاله إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة وانتظام حركة المواصلات، مؤكدًا أن تواجده في الشارع يأتي للوقوف على احتياجاتهم بشكل واقعي والتعامل الفوري مع أي معوقات.

ووجّه المحافظ غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بمتابعة المواقف على مدار اليوم والتنسيق المستمر مع إدارات المرور والمواقف، لضمان انتظام الخدمة وسرعة التدخل حال وجود أي معوقات، مؤكدًا أن المحافظة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن الرقابة الميدانية المستمرة هي السبيل الحقيقي لضبط الأداء وتحقيق الانضباط في الشارع.

وقد لاقت الجولة تفاعلًا واسعًا من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على عدم مغادرته إلا بعد التأكد من انتظام الحركة وصعودهم إلى سياراتهم، مؤكدين أن هذا النهج يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمشكلاتهم اليومية ويعزز الثقة في الأداء التنفيذي على أرض الواقع.