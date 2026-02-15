قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
طهران: مسألة «تصفير» تخصيب اليورانيوم لم تعد مطروحة على طاولة التفاوض
بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات الادخار
حزمة اجتماعية جديدة.. مساندة نقدية إضافية بـ 400 جنيه لـ 10 ملايين مواطن.. و300 للمستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات
وزير المالية: زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي من 2200 إلى 2350 جنيها
حزمة الدعم الاجتماعي.. موعد صرف زيادة معاش الطفل والرائدات الريفيات
وزير المالية: صرف دعم نقدي 400 جنيه لـ 10 ملايين بطاقة تموينية
حوادث

محافظ الغربية: ضبط أطنان من السلع الفاسدة قبل رمضان والضرب بيد من حديد على المخالفين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نتائج الحملات المكبرة التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة موسعة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية ومخازن السلع، خاصة مع زيادة معدلات الإقبال على الشراء خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن المحافظة تتحرك بخطة واضحة تستهدف ضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس صحة الأسر الغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات عن ضبط طن من الزبيب يحتوي على شوائب وأعفان وتغير في الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي ظاهريًا، و2 طن و300 كجم من سمك الهارنج منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وطن ونصف من العصير غير الصالح للاستهلاك، وطن من الرنجة بها تهتكات وسائل انفصالي مدمم وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ظاهريًا، وطن من السمسم به سوس وغير صالح للاستهلاك، ونصف طن من الفراخ المتبلة بها تغير في الخواص الطبيعية ومجهولة المصدر، وربع طن من زيت الطعام منتهي الصلاحية، و350 كجم من الكبدة واللحوم والدواجن والمصنعات منتهية الصلاحية، إضافة إلى 260 عبوة من زيت الزيتون والعسل مجهولة المصدر ويُشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات كافة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

حملات تموينية 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة يوميًا بجميع المراكز والمدن، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأنه لا مجال لأي تهاون مع من يتلاعب بقوت المواطنين أو يطرح سلعًا غير مطابقة للاشتراطات الصحية، موضحًا أن الضرب بيد من حديد على المخالفين هو نهج ثابت لحماية الأمن الغذائي بالمحافظة.

ردع مخالفين 

ومن جانبها، أكدت المهندسة حنان عامر، رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة رقابية محكمة تستهدف جميع حلقات تداول الغذاء، بداية من التصنيع والتخزين وحتى العرض للبيع، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تعمل بشكل مكثف قبل شهر رمضان لضبط أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويتم سحب عينات عشوائية لتحليلها معمليًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي منشأة يثبت تورطها في طرح منتجات غير آمنة، مؤكدة أن الهيئة لن تسمح بتداول أي سلعة تمثل خطرًا على صحة المواطنين، وأن الرقابة مستمرة على مدار الساعة لضمان انضباط الأسواق وحماية المستهلك.

