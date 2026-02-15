عادت مرة أخرى.. شاهد العاصفة الترابية تضرب شوارع مطروح

ضربت عاصفة ترابية قوية اليوم الأحد محافظة مطروح، ما أدى إلى سوء شديد في حالة الطقس وانعدام شبه كامل في مستوى الرؤية في عدد من المناطق بالمحافظة.

وتشهد محافظة مطروح نشاطًا للرياح والأتربة، مع تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تدهور مستوى الرؤية الأفقية وانخفاضها إلى مستويات كبيرة مع استمرار احتمال تزايد نشاط الرياح حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وحذر خبراء الأرصاد المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الصحراوية، إلى جانب استمرار متابعة تحديثات الطقس الرسمية واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

وكانت أكثر مدن مطروح تاثرا بالعاصفة الترابية مدن السلوم وبرانى والنجيلة ومرسي مطروح .



