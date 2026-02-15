إسرائيل تُفاقم التوترات في رمضان.. قرارات حكومية وسياسات أمنية تهدد الفلسطينيين

تواجه الضفة الغربية ، حالة تصعيد خطيرة للتوتر بسبب سلسلة القرارات الإسرائيلية التي زادت من معاناة الفلسطينيين، وذلك مع اقتراب شهر رمضان.

وفق مصادر ميدانية وأمنية، فقد ألغت الحكومة قانون الأراضي الأردني وغيرت الوضع القانوني للحرم الإبراهيمي ومدينة الخليل، بينما استفز وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير الشارع الفلسطيني بزيارته لسجن عوفر ودعوته صحفيين للاطلاع على أوضاع الأسرى، ما فاقم شعور الفلسطينيين بالتهديد والاحتقان.

الوضع الاقتصادي للفلسطينيين



يعاني الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية أزمة خانقة نتيجة تقليص تصاريح العمل في إسرائيل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتأزم الحياة اليومية، كما لم تُقر الحكومة عدد تصاريح الصلاة في المسجد الأقصى، ما يهدد بإشعال توترات إضافية قبيل صلاة الجمعة.



وأكدت المصادر أن السياسات الإسرائيلية، إلى جانب استمرار الهجمات الإيرانية ودور وكلاء إسرائيل في المنطقة، تجعل رمضان هذا العام أكثر خطورة، مع احتمال اندلاع اضطرابات ومواجهات على الأرض، في وقت يفترض أن يكون الشهر الكريم مناسبة للهدوء والسلام.