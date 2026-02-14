اعتقالات وحملات ترهيبية من قبل الاحتلال في الضفة الغربية

شن الاحتلال، اليوم السبت، حملة على مدن وقرى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.

وشهدت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس اقتحاماً واسعاً من قبل آليات الاحتلال التي نشرت قناصة فوق أسطح البنايات السكنية وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت مما أسفر عن وقوع إصابات بحالات اختناق بين المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

واعتقلت شابين من بلدة الخضر المجاورة بعد اقتحام منازل عائلاتهما وتفتيشها بدقة ونقلهما إلى جهة غير معلومة بالإضافة إلى ملاحقة مواطن في قرية المنيا شرق بيت لحم والاستيلاء على مركبته الخاصة.