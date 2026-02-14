رئيس البرلمان الفنزويلي يصدر عفوا عن 17 سجيناً

قال رئيس البرلمان الفنزويلي يوم السبت إنه تم إطلاق سراح 17 سجيناً سياسياً.

في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات بشأن اعتماد مشروع قانون عفو ​​تاريخي يهدف إلى إنهاء استخدام المحاكم لقمع المعارضة.

من المتوقع أن يشمل قانون العفو، في حال إقراره، جميع التهم الموجهة ضد المعارضين الذين عارضوا حكم الزعيم نيكولاس مادورو وسلفه هوجو تشافيز على مدى السنوات الـ 27 الماضية.



كتب رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز على وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى مركز الاحتجاز في العاصمة كاراكاس: "بموجب قانون العفو، يتم إطلاق سراح 17 شخصًا محرومين من حريتهم في المنطقة 7 في هذه اللحظة".

ودعا الفنزويليين إلى "مواصلة هذا المسار السلمي من أجل بناء التعايش الديمقراطي".

أرجأ المشرعون يوم الخميس اعتماد القانون بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تطبيقه.

واتفقوا على مواصلة النقاش في 19 فبراير.

يشمل قانون العفو تهم "الخيانة" و"الإرهاب" ونشر "الكراهية" التي استخدمت لسجن المعارضين، وفقًا لنص مشروع القانون.