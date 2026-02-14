قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الصحة: العواصف الترابية تسبب تهيج الجهاز التنفسي.. ويجب الإجراءات الوقائية
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق

إبراهيم الدميري
إبراهيم الدميري
سارة عبد الله

توفي الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل الأسبق، الذي عُرف بعلمه الغزير وتواضعه وإسهاماته الكبيرة في مجال النقل والبحث العلمي.

ونعت صفحة “علماء في الذاكرة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وزير النقل الأسبق الدكتور إبراهيم الدميري.

وقالت: "البقاء والدوام لله وحــده وزير النقل الأسبق وصاحب المدرسة العلمية المميزة في مجال تخطيط النقل والمرور بكليات الهندسة بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والتي تخرج منها العديد من أساتذة النقل الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد الدميري من مواليد: 13 نوفمبر عام ١٩٣٩".

ونشرت الصفحة المناصب التي تولاها الوزير الراحل وجاءت كالتالي:
أستاذ تخطيط النقل والمرور - قسم الأشغال العامة - كلية الهندسة - جامعة عين شمس.
مؤسس قسم تخطيط النقل والمرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس.
عميد كلية الهندسة ورئيس قسم النقل والمواصلات ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق.
وزير النقل والمواصلات ووزير الطيران المدني الأسبق.
رئيس ومؤسس أكاديمية أخبار اليوم للهندسة والإعلام والتكنولوجيا.

إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق وزير النقل والمواصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

ترشيحاتنا

سمبوزيوم أسوان

السطوحي: 30 عامًا من الإبداع في سمبوزيوم أسوان.. و13 نحاتًا قاموا بأعمالا عالمية

الأرصاد

بعد العاصفة الترابية بالأمس.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة عن حالة طقس بداية رمضان

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،

وزير خارجية أمريكا: لا بد من إجراء إصلاحات جذرية داخل الأمم المتحدة

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد