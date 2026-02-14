وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق

توفي الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل الأسبق، الذي عُرف بعلمه الغزير وتواضعه وإسهاماته الكبيرة في مجال النقل والبحث العلمي.

ونعت صفحة “علماء في الذاكرة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وزير النقل الأسبق الدكتور إبراهيم الدميري.

وقالت: "البقاء والدوام لله وحــده وزير النقل الأسبق وصاحب المدرسة العلمية المميزة في مجال تخطيط النقل والمرور بكليات الهندسة بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والتي تخرج منها العديد من أساتذة النقل الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد الدميري من مواليد: 13 نوفمبر عام ١٩٣٩".

ونشرت الصفحة المناصب التي تولاها الوزير الراحل وجاءت كالتالي:

أستاذ تخطيط النقل والمرور - قسم الأشغال العامة - كلية الهندسة - جامعة عين شمس.

مؤسس قسم تخطيط النقل والمرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

عميد كلية الهندسة ورئيس قسم النقل والمواصلات ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق.

وزير النقل والمواصلات ووزير الطيران المدني الأسبق.

رئيس ومؤسس أكاديمية أخبار اليوم للهندسة والإعلام والتكنولوجيا.