أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
إقبال كبير على الحجز.. موعد انطلاق معرض زهور الربيع 2026

شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار توافد الشركات والمؤسسات المتخصصة لحجز مساحاتها بفعاليات "معرض زهور الربيع 2026" في دورته رقم 93، والمقرر انطلاقه نهاية مارس المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أن عدد الشركات والمؤسسات التي أتمت إجراءات الحجز الفعلي للمشاركة في المعرض، وذلك خلال الأسبوع الأول من فتح باب الحجز، قد تجاوز 50 عارضاً يمثلون كبرى شركات نباتات الزينة، اللاند سكيب، ومنتجي الصبارات، ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمعرض أن الباب لا يزال مفتوحاً لاستقبال المزيد من الطلبات لتلبية الرغبة المتزايدة من القطاع الخاص للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، والذي يتزامن لأول مرة منذ سنوات مع احتفالات أعياد الربيع، كسابق عهده،
لافتة إلى أنه تم أيضا فتح باب الحجز للمساحات والمشاتل الصغيرة في مصر، في إطار دعم الدولة للمشروعات الناشئة ومنحهم الفرصة لتسويق ابتكاراتهم في فنون الزينة واللاند سكيب.

وأشارت الوزارة إلى مشاركة وزارة التضامن الإجتماعي، في نسخة هذا العام للمعرض، حيث من المقرر استضافة معرض "ديارنا" للحرف التراثية والصناعات اليدوية، ليقام على هامش معرض الزهور هذا العام، للمرة الثانية على التوالي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، الأمر الذي سيساهم في تقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين جمال الطبيعة وعراقة التراث المصري، وتعظيم الاستفادة الاقتصاديّة من القوة الشرائية الكبيرة التي يشهدها المعرض سنوياً.

وتابعت ان استضافة معرض "ديارنا" هذا العام يأتي بعد النجاح  الذي حققه التنسيق المشترك في الدورة السابقة؛ حيث ساهم تواجد الحرف التراثية بشكل ملموس في زيادة معدلات الإقبال الجماهيري وجذب أعداد غفيرة من الزوار من مختلف الفئات.

وفي سياق متصل تواصل إدارة المعرض بالمتحف الزراعي بالدقي، العمل يومياً لاستقبال ممثلي الشركات الراغبة في المشاركة، لإنهاء إجراءات وتحديد المساحات، مشددة على تقديم كافة التيسيرات اللوجستية لضمان خروج المعرض بصورة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا القطاع.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا إلى دوري القسم الثالث

محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا إلى دوري القسم الثالث

تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة صدفا بتكلفة 7 ملايين جنيه

محافظ أسيوط: استمرار تركيب بلاط الإنترلوك بـ صدفا بتكلفة 7 ملايين جنيه

محافظ كفر الشيخ

خلال أسبوع.. إصدار قرارات إغلاق لـ 22 منشأة طبية مخالفة بكفر الشيخ

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

