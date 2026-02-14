دولة صغيرة.. الرئيس الفنلندي ينفجر غضبًا بسبب مديرة منظمة التجارة العالمية

شهد مؤتمر ميونيخ للأمن مشادة بين الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ومديرة منظمة التجارة العالمية أوكونجو إيويالا نجوزي، بسبب وصف الأخيرة لبلاده بأنها دولة "صغيرة الحجم".

وجاء رد فعل الرئيس الفنلندي عصبيا، وقال ستوب مخاطباً مديرة المنظمة الدولية: "نعم، أنا كذلك بطولي البالغ 190 سنتيمترًا"، في إشارة واضحة إلى طول قامته، متجاوزاً بذلك الإطار الموضوعي للنقاش إلى المستوى الشخصي، بحسب ما أفادت به صحيفة إيلتا-سانومات الفنلندية.

وأشارت الصحيفة أن ما أثار حفيظة الرئيس الفنلندي هو تصنيف أوكونجو إيويالا لبلاده ضمن فئة "الدول الصغيرة والمتوسطة التي لا تشكل قوة عالمية".

وتشير الصحيفة إلى أن مفهوم "القوة المتوسطة" في العلاقات الدولية، الذي استخدمته المديرة العامة، يُطلق على الدول التي لا تصنف ضمن القوى العظمى، لكنها تمتلك نفوذاً مهماً ومكانة محورية في الساحة الدولية.