الأرصاد: تحسن الأجواء بتقدم ساعات اليوم والأتربة تتراجع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مع استمرار تأثير الأتربة على بعض المناطق، لكن بوتيرة أقل من الأيام الماضية.

موجة الأتربة على البلاد

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، إن اليوم يمثل ذروة موجة الأتربة على البلاد، مشيرة إلى أن تأثير الرمال والأتربة لا يزال قائمًا على مناطق من السواحل الشرقية، بينما شمل التحسن النسبي الرؤية الأفقية لباقي المناطق. وأضافت أنه مع تقدم الوقت ستتحرك كتلة الغبار نحو البحر المتوسط وبلاد الشام، ما سيؤدي إلى تحسن الأجواء على كافة المناطق.

وأوضحت أن الرؤية الأفقية على الطرق اليوم تقل عن 500 متر في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال البلاد، مع تأثير خفيف على الرؤية في المطارات الواقعة بنطاق القاهرة والسواحل الشمالية.

أما مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد وغرب البلاد وبعض السواحل الشمالية، فتظل تحت تأثير الأتربة الكثيفة والنشاط القوي للرياح وارتفاع درجات الحرارة، لكن هذا التأثير سيستمر حتى نهاية اليوم فقط.

تحذيرات عاجلة

وفي هذا الإطار، نصحت الهيئة بضرورة اتباع التعليمات الاحترازية التالية:

الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل والأسطح المتهالكة.

القيادة بحذر على الطرق.

ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية عند الخروج.

كما أكدت غانم أن تحسن الأجواء سيكون ملموسًا بحلول المساء اليوم السبت ، بينما سيستمر تأثير خفيف للأتربة العالقة على المناطق الصحراوية غدًا مع هدوء سرعات الرياح.

وفيما يخص درجات الحرارة، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم في القاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية.