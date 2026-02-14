عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن الجامعات تُعد من المؤسسات الهامة التي يجب أن تواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح له دور أساسي في العملية التعليمية.

وقال عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له في برنامج «صباحك مصري» على فضائية «MBC مصر 2»، أن التعليم في مصر شهد تطورات متلاحقة عبر العصور، بدءًا من استخدام الحبر، ثم الأقلام، وأجهزة الطباعة، وصولًا إلى الحواسيب والذكاء الاصطناعي.

وتابع المفكر السياسي، أنه لا بد من استخدام هذه التقنيات مع وضع ضوابط تضمن فاعلية العملية التعليمية.