وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بحضور رئيس الوزراء وسفير فرنسا .. بدء مراسم احتفالية مصر للطيران بانضمام طائرتها الجديدة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع   -  
نورهان خفاجي

تبدأ بعد قليل، فعالية مراسم استقبال مصر للطيران ، أول طائرة من طراز إيرباص A350-900، والتي انضمت لاسطول الناقل الوطني مؤخرا، ضمن صفقة تضم 16 طائرة من نفس الطراز.

وصل مقر الاحتفالية المنعقدة في مطار القاهرة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء  ويرافقه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني.

كما وصل قبل قليل السفير الفرنسي بالقاهرة، ورئيس شركة ايرباص عن منطقة افريقيا والشرق الأوسط، وعدد من الضيوف والوفود الخارجية، إلى جاني ذلك يحضر رئيس مصر للطيران الطيار أحمد عادل وقيادات الشركة الوطنية وعدد من قيادات مطار القاهرة الدولي.

تم تشغيل أول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة، باستخدام مزيج من وقود الطيران المستدام (SAF)، في خطوة استراتيجية تمثل مرحلة جديدة ضمن خطة تحديث الأسطول وتعزيز قدراته التشغيلية، بما يدعم مكانة مصر للطيران كناقل وطني رائد في المنطقة.

وكان على متن الرحلة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وتُعد مصر للطيران أول شركة في شمال أفريقيا تُشغّل هذا الطراز المتطور، حيث تأتي هذه الطائرة ضمن صفقة أبرمتها الشركة مع شركة إيرباص لضم 16 طائرة من طراز A350-900.

 ومن المتوقع أن تلعب هذه الطائرات دورًا محوريًا في توسيع شبكة خطوط مصر للطيران الجوية، إذ تتميز بقدرتها على الطيران لمسافات طويلة بكفاءة عالية، بما يتيح تشغيل رحلات مباشرة دون توقف إلى وجهات بعيدة المدى، من بينها مدن في الولايات المتحدة الأمريكية مثل لوس أنجلوس، إضافة إلى عدد من الوجهات في شرق آسيا، بما يعزز القدرة التنافسية للشركة ويزيد من حضورها في الأسواق الدولية.

كما تعكس هذه الصفقة توجه مصر للطيران نحو الاعتماد على طائرات الجيل الجديد الصديقة للبيئة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومستويات الضوضاء، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لصناعة الطيران والاستدامة البيئية، وكذلك رؤية الدولة المصرية للتحول نحو نظم نقل جوي أكثر كفاءة واستدامة ودعم جهود خفض الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وقد أصبحت مصر للطيران أول ناقل في أفريقيا يختار نظام "Astrova" المتطور من شركة Panasonic Avionics لتجهيز طائراتها الجديدة من طراز Airbus A350-900، حيث يوفر هذا النظام تجربة ترفيهية استثنائية عبر شاشات OLED بدقة 4K، مع تقنية بلوتوث للصوت وقدرة شحن سريع تصل إلى 100 وات عبر منفذ USB-C، فضلًا عن تزويد الأسطول بخدمات اتصال إنترنت عالية السرعة تغطي كافة الرحلات، مما يعكس حرص الشركة على تبني أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز رفاهية ركابها وتطوير تجربتهم على متن الطائرة.

كما تتميز الطائرة الجديدة بتصميم داخلي حديث من فئتين، حيث تضم 30 مقعدًا لدرجة رجال الأعمال و310 مقاعد بالدرجة السياحية، إلى جانب مقصورة Airspace المتطورة التي توفر مستويات أعلى من الراحة والهدوء للركاب وأطقم الضيافة، بما يعزز تجربة السفر على الرحلات الطويلة.

وتُعد طائرة A350 واحدة من أحدث وأكثر الطائرات كفاءة في العالم، وتعتمد على أحدث تقنيات الديناميكا الهوائية ومحركات Rolls-Royce من الجيل الجديد، ما يحقق وفرًا يصل إلى 25% في استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية مقارنة بالطائرات السابقة، فضلًا عن توفير أنظمة ترفيه حديثة ومستويات متقدمة من الراحة للركاب .

