كيف تستفيد السياحة من الرياضة؟.. نقابة السياحيين توضح

كشف محمد سمير، رئيس لجنة السياحة الرياضية بنقابة السياحيين، أن السياحة لها أكثر من نوع مثل العلاجية، الترفيهية، الدينية والسياحة الرياضية.



وأضاف سمير، خلال لقائه مع حياة قطوف، وسارة مجدي، مقدمي صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن السياحة الرياضية تقوم على استقطاب الرياضيين في الفعاليات الرياضية التي تقام على مدار العام.

وتابع أنه يتم استغلال هذا في قطاع السياحة، حيث يكون المشاركين في هذه الفعاليات لديهم الرغبة في زيارة المعالم السياحية المصرية، لافتا إلى أن هناك دعم متبادل بين السياحة والرياضة، لافتا إلى أن قطاع السياحة يستفيد من وجود أعداد كبيرة من الرياضيين في مصر.

وأوضح أن الرياضيات النزالية بدأت تنتشر في الدول المحيطة، وذلك لاستقطاب السائحين، حيث إن ملاعبها بسيطة ويمكن إقامتها في مواقع أثرية وسياحية.

