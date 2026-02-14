هزاع: مشاركة مصر في BIT 2026 تعزز نمو السياحة الإيطالية وتبرز مقاصدها الثقافية والشاطئية

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن السائح الايطالي يهتم بالسياحة الشاطئية والثقافية، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في معرض “bit 2026”، بأيطاليا له أهمية كبيرة، حيث يعرف أهم أماكن مصر السياحية.

وقال حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن الإمكانيات التي تمتلكها مصر كبيرة، بداية من الانتقالات من طيران الشارتر، ووجود الأماكن الهامة بداية من المتحف المصري الكبير، وسانت كاترين في محافظة جنوب سيناء.

وأضاف الخبير السياحي أن السياحة الإيطالية في مصر زادت بنسبة كبيرة في عامي 2024، و2025، مؤكدا أن السياحة من دول أوروبا لمصر أصبحت مميزة، خاصة أن مشاركة مصر في المعارض بتلك الدول ساهمت في تلك الزيادة.