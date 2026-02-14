بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية

أعلنت الصين أنها ستطبق إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 53 دولة أفريقية، وذلك اعتبارًا من الأول من مايو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع القارة السمراء، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت بكين أنها ستواصل جهودها لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مشتركة مع الدول الأفريقية، بما يسهم في توسيع نطاق وصول الصادرات الأفريقية إلى الأسواق الصينية، ودعم فرص النمو والتنمية في القارة.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الصين لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا، وتعزيز التكامل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.