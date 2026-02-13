صدمة دبلوماسية.. الصين تمد أوكرانيا بحزمة طاقة بعد الضربات الروسية

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن الصين ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات طاقة جديدة، ستُستخدم لإعادة بناء البنية التحتية بعد الضربات الروسية المكثفة.

عقد وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، محادثات ثنائية مع نظيره الصيني، وانج يي، في ميونيخ.

وقال سيبيها: "ركزنا على سبل تطوير علاقات تجارية وثنائية ذات منفعة متبادلة، تقوم على الاحترام المتبادل للسلامة الإقليمية. وأكدتُ مجدداً على رغبة أوكرانيا في التواصل مع الصين على أعلى المستويات. وناقشنا جهود السلام ودور الصين المهم في تيسير إنهاء الحرب".

كما أطلع نظيره الصيني على الوضع على خطوط المواجهة، والهجمات الروسية على شبكة الطاقة، والأضرار التي لحقت بالشركات الصينية نتيجة الضربات الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "أنا ممتن لقرار بكين بتقديم حزمة مساعدات طاقة إنسانية إضافية لأوكرانيا".

دعا وزير الخارجية الأوكراني وانج يي لزيارة أوكرانيا، وشكره على دعوته لزيارة الصين.

تُعدّ الصين مؤخرًا أكبر مستورد للنفط الروسي إضافةً إلى ذلك، ونظرًا للانخفاض الكبير في تكلفة المواد الخام نتيجةً للعقوبات الدولية، تُزيد بكين وارداتها البحرية بشكلٍ ملحوظ.