قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه
وفاة 15 طفلا في إسرائيل بسبب مرض شديد العدوى
تكريم خالد الصاوي وريهام عبد الغفور بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
25%.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان
تجاوز بغيض.. بن غفير يقتحم سجن عوفر وينكل بالأسرى الفلسطينيين | شاهد
بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري
مصادر لـ صدى البلد: محمود أباظة وفخري عبد النور ومحمد سرحان يطعنون ضد شرعية السيد البدوي
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدمة دبلوماسية.. الصين تمد أوكرانيا بحزمة طاقة بعد الضربات الروسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
قسم الخارجي

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن الصين ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات طاقة جديدة، ستُستخدم لإعادة بناء البنية التحتية بعد الضربات الروسية المكثفة.

عقد وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، محادثات ثنائية مع نظيره الصيني، وانج يي، في ميونيخ.

وقال سيبيها: "ركزنا على سبل تطوير علاقات تجارية وثنائية ذات منفعة متبادلة، تقوم على الاحترام المتبادل للسلامة الإقليمية. وأكدتُ مجدداً على رغبة أوكرانيا في التواصل مع الصين على أعلى المستويات. وناقشنا جهود السلام ودور الصين المهم في تيسير إنهاء الحرب".

كما أطلع نظيره الصيني على الوضع على خطوط المواجهة، والهجمات الروسية على شبكة الطاقة، والأضرار التي لحقت بالشركات الصينية نتيجة الضربات الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "أنا ممتن لقرار بكين بتقديم حزمة مساعدات طاقة إنسانية إضافية لأوكرانيا".

دعا وزير الخارجية الأوكراني وانج يي لزيارة أوكرانيا، وشكره على دعوته لزيارة الصين.

تُعدّ الصين مؤخرًا أكبر مستورد للنفط الروسي إضافةً إلى ذلك، ونظرًا للانخفاض الكبير في تكلفة المواد الخام نتيجةً للعقوبات الدولية، تُزيد بكين وارداتها البحرية بشكلٍ ملحوظ.

صدمة دبلوماسية الصين أوكرانيا حزمة طاقة إعادة الإعمار الضربات الروسية وزير الخارجية الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ترشيحاتنا

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتحدث عن دعم داليا مصطفى في أزمتها مع أوسا

يوسف شاهين

مهرجان الأقصر يرفع شعار "يوسف شاهين.. حدوتة مصرية" للاحتفاء بمئويته

المؤتمر الصحفي لمهرجان الاقصر

خالد الصاوي بالزي الفرعوني فى المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

بالصور

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد