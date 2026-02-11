غارة روسية على أوكرانيا تقتل 3 أطفال ووالدهم.. وهذه حالة الأم الحامل

قال مسؤول أوكراني اليوم "الأربعاء" إن غارة جوية روسية بطائرة مسيرة على مدينة بوجودوخيف الأوكرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال ووالدهم.

أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي اليوم الأربعاء عن وفاة طفلين يبلغان من العمر عاماً واحداً وطفلة تبلغ من العمر عامين نتيجة غارة جوية معادية استهدفت "منزلاً سكنياً خاصاً" في المدينة الشرقية القريبة من الحدود الروسية.

وتوفي رجل يبلغ من العمر 34 عاماً، وقد حدده المدعون بأنه والد الأطفال، وكان موجوداً أيضاً في المنزل، متأثراً بجراحه.

وذكر المدعون في بيان نُشر على تطبيق تيليجرام: "نتيجة للهجوم، تم تدمير المنزل بالكامل واشتعلت فيه النيران، وحوصرت العائلة تحت الأنقاض".

وقال المدعون إن امرأة، حددها المدعون العامون بأنها والدة الأطفال وهي حامل في شهرها الثامن، أصيبت في الانفجار وتعرضت "لإصابة دماغية، وصدمة ضغط صوتية، وحروق حرارية".

وأعلن مكتب المدعي العام أنه بدأ تحقيقاً تمهيدياً "في ارتكاب جريمة حرب أسفرت عن مقتل مدنيين".

وتقع بوجودوخيف في منطقة خاركيف، حيث كثفت القوات الروسية مؤخراً هجماتها على البنية التحتية للنقل والطاقة.

أجرى مسؤولون أوكرانيون وروس محادثات بوساطة أمريكية في أبو ظبي بهدف إنهاء التدخل الروسي الذي دام أربع سنوات.

أجرى الطرفان عملية تبادل أسرى الأسبوع الماضي، لكن يبدو أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات أمر بعيد المنال.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، فقد قُتل حوالي 15 ألف مدني أوكراني منذ التدخل الروسي في فبراير 2022.