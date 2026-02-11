قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

غارة روسية على أوكرانيا تقتل 3 أطفال ووالدهم.. وهذه حالة الأم الحامل

حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

قال مسؤول أوكراني اليوم "الأربعاء" إن غارة جوية روسية بطائرة مسيرة على مدينة بوجودوخيف الأوكرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال ووالدهم.

أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي اليوم الأربعاء عن وفاة طفلين يبلغان من العمر عاماً واحداً وطفلة تبلغ من العمر عامين نتيجة غارة جوية معادية استهدفت "منزلاً سكنياً خاصاً" في المدينة الشرقية القريبة من الحدود الروسية.

وتوفي رجل يبلغ من العمر 34 عاماً، وقد حدده المدعون بأنه والد الأطفال، وكان موجوداً أيضاً في المنزل، متأثراً بجراحه.

وذكر المدعون في بيان نُشر على تطبيق تيليجرام: "نتيجة للهجوم، تم تدمير المنزل بالكامل واشتعلت فيه النيران، وحوصرت العائلة تحت الأنقاض".

وقال المدعون إن امرأة، حددها المدعون العامون بأنها والدة الأطفال وهي حامل في شهرها الثامن، أصيبت في الانفجار وتعرضت "لإصابة دماغية، وصدمة ضغط صوتية، وحروق حرارية".

وأعلن مكتب المدعي العام أنه بدأ تحقيقاً تمهيدياً "في ارتكاب جريمة حرب أسفرت عن مقتل مدنيين".

وتقع بوجودوخيف في منطقة خاركيف، حيث كثفت القوات الروسية مؤخراً هجماتها على البنية التحتية للنقل والطاقة.

أجرى مسؤولون أوكرانيون وروس محادثات بوساطة أمريكية في أبو ظبي بهدف إنهاء التدخل الروسي الذي دام أربع سنوات.

أجرى الطرفان عملية تبادل أسرى الأسبوع الماضي، لكن يبدو أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات أمر بعيد المنال.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، فقد قُتل حوالي 15 ألف مدني أوكراني منذ التدخل الروسي في فبراير 2022.

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

حمزة عبد الكريم

يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

المجلس القومي للمرأة يشارك في الفعاليات التحضيرية للنسخة الثامنة من قمة FDC SUMMIT

القومي للمرأة يناقش دور النساء في التحول الرقمي والأمن السيبراني بالقمة الإقليمية FDC SUMMIT

الأخت بيرتيلا استوراتو

الكنيسة اللاتينية بمصر تنعى راهبة كومبونية كرّست حياتها للخدمة

لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة تناقش خطة عملها

لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة تناقش خطة العمل خلال الفترة المقبلة

بالصور

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

