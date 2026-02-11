فايننشال تايمز: زيلينسكي يعلن عن خطة لإجراء انتخابات رئاسية هذا الشهر

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين مشاركين، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتزم الإعلان عن خطة لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء في 24 فبراير.

وكانت رويترز قد أفادت الأسبوع الماضي بأنه بموجب إطار عمل يناقشه المفاوضون الأمريكيون والأوكرانيون، سيُطرح أي اتفاق سلام للاستفتاء من قبل الناخبين الأوكرانيين، الذين سيصوتون في الوقت نفسه في الانتخابات الوطنية.

وأضافت أن المسؤولين ناقشوا إمكانية إجراء الانتخابات والاستفتاء في مايو.

وذكرت فايننشال تايمز، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين مطلعين على الأمر، أن أوكرانيا بدأت الآن التخطيط لانتخابات رئاسية بالتزامن مع استفتاء على اتفاق سلام محتمل مع روسيا.