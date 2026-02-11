إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض مراجعة لقاح «موديرنا» للإنفلونزا .. لهذا السبب

أعلنت شركة موديرنا للأدوية، يوم الثلاثاء، رفض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلبها للحصول على ترخيص لقاحها المضاد للإنفلونزا بتقنية الحمض النووي المرسال (mRNA).

وتُعدّ هذه الخطوة أحدث مؤشر على أن إدارة الغذاء والدواء، بقيادة وزير الصحة الأمريكي روبرت ف. كينيدي جونيور، تُبطئ إجراءات الموافقة على اللقاحات وتتبنى موقفًا أكثر صرامة تجاه اللقاحات التي تستخدم تقنية الحمض النووي المرسال.

ويستخدم لقاح موديرنا نفس تقنية الحمض النووي المرسال المستخدمة في لقاحها المضاد لكوفيد-19.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، أوضحت موديرنا أن إدارة الغذاء والدواء لم تُحدد أي مخاوف تتعلق بسلامة اللقاح أو فعاليته.

وأوضحت الشركة أن اعتراض إدارة الغذاء والدواء كان على "اللقاح المرجعي" في تجربتها السريرية، وهو اللقاح الذي استخدمته الشركة كمعيار لتقييم لقاحها.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن استخدام لقاح الإنفلونزا القياسي كمعيار للمقارنة "لا يعكس أفضل معايير الرعاية الصحية المتاحة".

يُذكر أن لقاح الإنفلونزا القياسي مُعتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء.

مع ذلك، صرّحت شركة موديرنا بأن السبب الذي ذكرته الوكالة "يتعارض" مع ما أبلغته الجهات التنظيمية للشركة في عامي 2024 و2025.