الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

نظمت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك، ندوة علمية منهجية بعنوان: «طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي»، في إطار المشروع العلمي الهادف «الإسلام التقليدي في كازاخستان: أسسه العلمية التطبيقية وسبل تطويره»، وبحضور نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في الدراسات الإسلامية.

وأوضحت الجامعة أن مصطلح «الإسلام التقليدي» في السياق الكازاخستاني يُقصد به ذلك الفهم الديني المتجذر تاريخيًا في المجتمع، والقائم على المرجعيات العلمية المعتبرة في العقيدة والفقه والسلوك، وفي مقدمتها المذهب الحنفي في الفقه، والعقيدة الماتريدية في أصول الإيمان، إلى جانب الاعتبار الإيجابي للعادات والتقاليد الوطنية المنسجمة مع مقاصد الشريعة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الديني والاجتماعي، ومواجهة مظاهر الغلو والتطرف، والحفاظ على الهوية الروحية للمجتمع.

وافتُتحت الندوة بكلمة ألقاها الدكتور شمس الدين كريم - رئيس المركز الدولي للبحوث العلمية والابتكار ومدير الندوة، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أهمية هذه الفعالية العلمية في دعم مسارات البحث الأكاديمي، وتعزيز الفهم المنهجي للإسلام التقليدي داخل المجتمع الكازاخستاني.

وألقى الدكتور أحمد حسين، رئيس الجامعة، الكلمة الافتتاحية، استعرض خلالها الدور الذي تضطلع به جامعة نور مبارك في دعم الدراسات العلمية المرتبطة بالتراث الإسلامي، وتعزيز المنهج العلمي الرصين في تناول القضايا الدينية.

كما ألقى الدكتور إرشاد أونغار - نائب رئيس الجامعة، كلمة أكد فيها أهمية المشروع البحثي في خدمة المجتمع، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والواقع المجتمعي.

وشهدت الندوة كذلك كلمة لـ نور إسماقامبيت - رئيس قسم الدين والتقاليد بالإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، أبرز خلالها أوجه التعاون المؤسسي بين الجهات الدينية والعلمية لدعم القيم الروحية والتقاليد الدينية الأصيلة في البلاد.

وتضمنت الندوة عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة، قدم خلالها الأساتذة والباحثون أوراقًا بحثية ومداخلات علمية تناولت طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي، وسبل تطوير آلياته العلمية والتطبيقية.

وفي ختام الندوة، أعرب المشاركون عن تقديرهم للدور العلمي المتميز الذي تقوم به جامعة نور مبارك في تطوير الدراسات الإسلامية بكازاخستان، مؤكدين أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الندوات العلمية في دعم البحث الأكاديمي، وتعزيز الوعي الديني المنهجي في المجتمع.