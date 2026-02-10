قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4000 وجبة ساخنة يوميا.. افتتاح مطبخ "المحروسة" للإطعام بمنطقة رمسيس
إجراء مصري - سعودي رسمي يخص مواسم الحج والعمرة المقبلة
يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي
الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي
أحمد سعيد

نظمت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك، ندوة علمية منهجية بعنوان: «طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي»، في إطار المشروع العلمي الهادف «الإسلام التقليدي في كازاخستان: أسسه العلمية التطبيقية وسبل تطويره»، وبحضور نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في الدراسات الإسلامية.

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

وأوضحت الجامعة أن مصطلح «الإسلام التقليدي» في السياق الكازاخستاني يُقصد به ذلك الفهم الديني المتجذر تاريخيًا في المجتمع، والقائم على المرجعيات العلمية المعتبرة في العقيدة والفقه والسلوك، وفي مقدمتها المذهب الحنفي في الفقه، والعقيدة الماتريدية في أصول الإيمان، إلى جانب الاعتبار الإيجابي للعادات والتقاليد الوطنية المنسجمة مع مقاصد الشريعة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الديني والاجتماعي، ومواجهة مظاهر الغلو والتطرف، والحفاظ على الهوية الروحية للمجتمع.

وافتُتحت الندوة بكلمة ألقاها الدكتور شمس الدين كريم - رئيس المركز الدولي للبحوث العلمية والابتكار ومدير الندوة، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أهمية هذه الفعالية العلمية في دعم مسارات البحث الأكاديمي، وتعزيز الفهم المنهجي للإسلام التقليدي داخل المجتمع الكازاخستاني.

وألقى الدكتور أحمد حسين، رئيس الجامعة، الكلمة الافتتاحية، استعرض خلالها الدور الذي تضطلع به جامعة نور مبارك في دعم الدراسات العلمية المرتبطة بالتراث الإسلامي، وتعزيز المنهج العلمي الرصين في تناول القضايا الدينية. 

كما ألقى الدكتور إرشاد أونغار - نائب رئيس الجامعة، كلمة أكد فيها أهمية المشروع البحثي في خدمة المجتمع، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والواقع المجتمعي.

وشهدت الندوة كذلك كلمة لـ نور إسماقامبيت - رئيس قسم الدين والتقاليد بالإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، أبرز خلالها أوجه التعاون المؤسسي بين الجهات الدينية والعلمية لدعم القيم الروحية والتقاليد الدينية الأصيلة في البلاد.

وتضمنت الندوة عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة، قدم خلالها الأساتذة والباحثون أوراقًا بحثية ومداخلات علمية تناولت طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي، وسبل تطوير آلياته العلمية والتطبيقية.

وفي ختام الندوة، أعرب المشاركون عن تقديرهم للدور العلمي المتميز الذي تقوم به جامعة نور مبارك في تطوير الدراسات الإسلامية بكازاخستان، مؤكدين أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الندوات العلمية في دعم البحث الأكاديمي، وتعزيز الوعي الديني المنهجي في المجتمع.

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي ندوة علمية منهجية بعنوان «طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

ترشيحاتنا

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

ندوة «تحويل القبلة.. دروس عصرية»

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة «تحويل القبلة».. وتكرِّم المشاركين في دورة إعداد الدعاة

مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر يستعرض تجربة القوة الطبية المصرية بالتعاون مع الجانب الياباني

مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر يستعرض مشروع العيادات المتنقلة بالتعاون مع اليابان

بالصور

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد