تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من التباين أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، داخل البنوك المصرية، حيث حافظت بعض العملات على مستوياتها، بينما شهدت أخرى تحركات محدودة.

ويبحث المواطنون والمستثمرون عن أسعار العملات بشكل يومي، خاصة العملات العربية المرتبطة بالسفر والتحويلات، إلى جانب العملات الأجنبية المؤثرة في حركة التجارة والاستيراد.



وإليكم أسعار أشهر العملات الأجنبية اليوم

الدولار الأمريكي:

46.94 جنيه للبيع و 46.84 جنيه للشراء

اليورو الأوروبي:

55.9853 جنيه للبيع و55.6647 جنيه للشراء

الجنيه الإسترليني:

64.2233 جنيه للبيع و63.8336 جنيه للشراء

الين الياباني:

0.3072 جنيه للبيع و0.3031 جنيه للشراء

الفرنك السويسري:

61.3916 جنيه للبيع و 60.9024 جنيه للشراء

بينما جاءت أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنية المصري في البنوك كالتالي:

الريال السعودي:

12.4907 جنيه للبيع و 12.4641 جنيه للشراء

الدرهم الإماراتي:

12.7836 جنيه للبيع و 12.7386 جنيه للشراء

الريال القطري:

12.8814 جنيه للبيع و 11.9795 جنيه للشراء

الدينار الكويتي:

153.9016 جنيه للبيع و 145.2040 جنيه للشراء

الدينار الأردني:

66.3463 جنيه للبيع و65.6697 جنيه للشراء

الدينار البحريني:

124.5258 جنيه للبيع و 122.0182 جنيه للشراء.

وتعكس أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، وسط متابعة المتعاملين لتغيرات الأسواق العالمية وتأثيرها على حركة العملات مقابل الجنيه المصري.



