كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات "المـ.ـثلية" في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
اقتصاد

تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من التباين أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، داخل البنوك المصرية، حيث حافظت بعض العملات على مستوياتها، بينما شهدت أخرى تحركات محدودة.

ويبحث المواطنون والمستثمرون عن أسعار العملات بشكل يومي، خاصة العملات العربية المرتبطة بالسفر والتحويلات، إلى جانب العملات الأجنبية المؤثرة في حركة التجارة والاستيراد.


وإليكم أسعار أشهر العملات الأجنبية اليوم

  • الدولار الأمريكي:
    46.94 جنيه للبيع و 46.84 جنيه للشراء
  • اليورو الأوروبي:
    55.9853 جنيه للبيع و55.6647 جنيه للشراء
  • الجنيه الإسترليني:
    64.2233 جنيه للبيع و63.8336 جنيه للشراء
  • الين الياباني:
    0.3072 جنيه للبيع و0.3031 جنيه للشراء
  • الفرنك السويسري:
    61.3916 جنيه للبيع و 60.9024 جنيه للشراء

بينما جاءت أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنية المصري في البنوك كالتالي:

  • الريال السعودي:
    12.4907 جنيه للبيع و 12.4641 جنيه للشراء
  • الدرهم الإماراتي:
    12.7836 جنيه للبيع و 12.7386 جنيه للشراء
  • الريال القطري:
    12.8814 جنيه للبيع و 11.9795 جنيه للشراء
  • الدينار الكويتي:
    153.9016 جنيه للبيع و 145.2040 جنيه للشراء
  • الدينار الأردني:
    66.3463 جنيه للبيع و65.6697 جنيه للشراء
  • الدينار البحريني:
    124.5258 جنيه للبيع و 122.0182 جنيه للشراء.

وتعكس أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، وسط متابعة المتعاملين لتغيرات الأسواق العالمية وتأثيرها على حركة العملات مقابل الجنيه المصري.


 

