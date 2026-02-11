رئيسة المفوضية الأوروبية: السوق الموحدة ستضمن خفض أسعار الطاقة لدول الاتحاد

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن السوق الموحدة ستضمن خفض أسعار الطاقة لدول الاتحاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وعلى الرغم من الأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالقبض على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شهدت سماء أوروبا مرور طائرته الرسمية "جناح صهيون" في رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران حول العالم،أن الطائرة اجتازت أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، وهي دول أوروبية بارزة جميعها أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ما يثير تساؤلات حول التزام هذه الدول بقرارات الهيئة القضائية الدولية.

وتوجه نتنياهو إلى واشنطن، الثلاثاء، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "محاولة التأثير" على مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فيما حذرت طهران من تدخل تل أبيب في هذه المحادثات.

وقال نتنياهو للصحافيين قبيل صعوده إلى الطائرة متوجهاً إلى واشنطن، إنه سيعرض على ترمب مقاربته القائمة على "المبادئ الإسرائيلية" في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.

وزعم نتنياهو أن "هذه المبادئ لا تهم إسرائيل وحدها، بل تهم كل دولة في العالم تسعى إلى السلام والأمن"، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن نتنياهو يتوجّه إلى واشنطن "في محاولة للتأثير على المحادثات النووية" بين الولايات المتحدة وإيران.







