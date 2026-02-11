الزمالك يستهدف مواصلة الانتصارات أمام سموحة في الدوري

يواجه نادي الزمالك منافسه سموحة اليوم على ملعب ستاد السويس بالإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السويس.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على وصافة الدورى،والاقتراب من المنافسة على لقب الدورى.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر المسابقة، بينما جاء سموحة فى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

فى المقابل يدخل فريق سموحة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الماضية

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراس المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي - محمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش "- حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايج - أحمد فتوح – السيد أسامة – محمد إبراهيم - أحمد خضري.

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو"- يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - خوان بيزيرا – شيكو بانزا – أحمد شريف .

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري - عدي الدباغ - أيمن أمير عبد العزيز.