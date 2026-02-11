جيش الاحتلال يزعم مقتل قائد كتيبة بيت حانون التابعة لـ حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد كتيبة "بيت حانون" التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ، في وقت سابق ، عدة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في تصعيد ميداني يتزامن مع مسار سياسي غير محسوم بشأن مستقبل التهدئة وترتيبات المرحلة التالية، وسط خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار وغموض يحيط بملفات الأمن وإعادة الإعمار، بحسب وسائل اعلام محلية.

وأفادت مصادر محلية ، بأن القصف تركز على المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث نفّذت المدفعية الإسرائيلية ضربات متقطعة، فيما شنت الطائرات الحربية غارات على مدينة رفح وعلى المناطق الشرقية من خان يونس جنوبي القطاع.

كما تحدثت المصادر عن إطلاق نار من مروحيات وآليات عسكرية باتجاه مناطق سكنية شرقي خان يونس.

وبحسب المعلومات المتداولة، تركزت الضربات داخل ما يُعرف بـ الخط الأصفر ، وهو الشريط الفاصل وفق ترتيبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين مناطق انتشار القوات الإسرائيلية والمناطق التي يُفترض السماح للفلسطينيين بالتحرك فيها.

وتشير المعطيات إلى أن مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي تمتد إلى نحو 53% من مساحة قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمخيم البريج.

وبحسب بيانات فلسطينية، ارتفعت حصيلة الحرب وما تلاها من خروقات إلى أكثر من 72,027 شهيدًا وأكثر من 171,651 إصابة، من بينهم 576 شهيدًا في هجمات نُسبت لإسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

