شوبير عن أزمة عواد في الزمالك: مش بتحسبوها قبل ما تاخدوا موقف

علق الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة عواد في الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: ''مش بتحسبوها قبل ما تاخدوا موقف!.. اللي عملته حرمك من الانضمام للمنتخب في وقت سابق''.

وكانت حالة من الغضب قد سادت داخل أروقة نادي الزمالك بسبب اعتراضات عواد المتكررة على قرارات الجهاز الفني وعدم الالتزام بالتعليمات، وهو ما اعتبرته الإدارة نوعًا من غياب الانضباط، وعلى إثر ذلك تم الاستقرار على استمرار استبعاده من المباريات مؤقتًا، لحين حسم الأزمة بشكل نهائي.

ورفض مسئولو الزمالك رحيل عواد، خاصة أن القلعة البيضاء تعاني من إيقاف القيد بسبب العقوبات الموقعة على النادي لمستحقات متأخرة للاعبين أو مدربين سابقين، أو أندية تطالب بأقساط انتقال لاعبيها للزمالك.