شوبير عن مواجهة الأهلي والجيش الملكي: أتمني تكون بداية المصالحة مع المغرب

علق الإعلامي أحمد شوبير، على مواجهة الاهلي و الجيش الملكي مساء يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وكتب شوبير عبر فيسبوك : أتمنى تكون مباراة الأهلي والجيش الملكي بداية المصالحة وإزالة أي توتر مع المغرب''.

ويُواجه الأهلي نظيره الجيش الملكي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل فريق النادي الأهلي مباراة الجيش الملكي بعدد من الغيابات المؤثرة على رأسهم أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، علمًا بأن فريق القلعة الحمراء حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.