بني سويف.. إزالة 116 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 28 لإزالة التعديات، التي انطلقت "السبت الماضي" ، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" على مدار أيام السبت والأحد والاثنين "وصل إلى 116 حالة (52 حالة أملاك دولة + 64 زراعة)، وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية لإزالة التعديات (الموجة 28) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار 3 أشهر(يناير وفبراير ومارس )،بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير 2026،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير،وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026