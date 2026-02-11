تعليم مطروح تعلن المراكز الأولى الفائزة بمسابقة الرائد العام المثالي

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح المراكز الأولي الفائزة بمسابقة الرائد العام المثالي لجميع المراحل على مستوى الادارات التعليمية في ضوء الموضوع المحوري ( الاتحادات الطلابية وتشكيل الوعي نحو عالم متغير).

وأوضحت جاءت المراكز الأولي الفائزة بالمسابقة للعام الدراسي 2025 / 2026 غادة أحمد شوقي عبدالله مدرسة إيليت الخاصة ادارة الحمام المركز الأول للمرحلة الابتدائية

أحمد ماهر محمد عبدالمجيد مدرسة علي بن ابي طالب إدارة مطروح. المركز الأول علي مستوي المحافظة للمرحلة الاعدادية

أحمد فتحي عبدالحميد الطوابي مدرسة الضبعة النووية الثانوبة إدارة الضبعة المركز الأول علي مستوي المحافظة للمرحلة الثانوية

وتقدمت بالشكر والتقدير لكافة المشاركين من رواد العموم الذين شاركوا في المسابقة علي الجهد الرائع المبذول كما تقدمت بالتهاني لمدراء المدارس الفائزين والذي جاء عن جدارة واستحقاق