محافظات

استمرار الحملات المكبرة لإزالة إشغالات المحال وفتح الأرصفة للمارة بمدينة مرسى مطروح

ازالة الاشغالات فى مرسي مطروح
ازالة الاشغالات فى مرسي مطروح
ايمن محمود

قاد الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ  مطروح , واللواء محمد الصحصاح رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح حملة مكبرة   لإزالة إشغالات وتعديات المحال على الأرصفة العامة ، لتيسير حركة المشاة وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للشوارع العامة في المدينة السياحية بمشاركة الرائد سعد رمضان، مدير شرطة مرافق مطروح ، والأجهزة الأمنية والتنفيذية .

وشملت الحملة المرور على عدد من المحاور والشوارع الرئيسية بوسط المدينة ، حيث تم إزالة التعديات الثابتة على الأرصفة ورفع الإشغالات غير المرخصة التي تعيق حركة المواطنين، خاصة من المحال التي سبق إنذارها بعدم إشغال الأرصفة وإتاحة المجال لحركة المارة.

أكد نائب المحافظ أن الحملات مستمرة لحين التأكد من التزام جميع أصحاب المحال بفتح الأرصفة أمام مرور المواطنين، وعدم إشغال الطريق العام وبما يعمل على تحقيق المظهر الحضاري للمدينة السياحية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، والكهرباء، وإدارة البيئة والتراخيص، حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح  محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد (2) محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم توجيه عدد (7) إنذارات بشأن عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، و استكمال تراخيص المنشأة و ملفات و عقود للعاملين بالإضافة إلى إنذار خاص بسلامة الغذاء

كما تم خلال الحملة إعدام كمية (27) كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وأكد محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت الغذائية والمطاعم بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الاشغالات

