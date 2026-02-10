قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
تعليم مطروح: تدشين مبادرة "ح نربي ونعلم" بالمدارس الابتدائية لتنشئة جيل مسلح بالعلم والأخلاق

ايمن محمود

أعلنت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية دشنت مبادرة ( حنربي ونعلم ) لطلاب المرحلة الابتدائية وذلك انطلاقا من يوم الأحد المقبل وعلي مدار الفصل الدراسي الثاني وذلك في ضوء تكليفات الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

 وأوضحت أن المبادرة تحمل في طياتها أهداف تعليمية وجوانب تربوية واجتماعية من خلال تحسين مهارات الطلاب ضعاف المستوي في القراءة والكتابة بالصفوف من الثاني حتى السادس الابتدائي كذلك غرس القيم الإيجابية والأخلاق الحميدة والسلوكيات السليمة في نفوس الطلاب.

 وأشارت أن المبادرة يتم تنفيذها تحت إشراف التعليم العام ممثلا في ادارة التعليم الابتدائي والشئون التنفيذية ممثلا في توجيهات الأنشطة التربوية مشيرة أنه ارتكازا من الأهمية الكبيرة التى تضعها المديرية علي هذه المبادرة لتحقيق أهدافها المأمولة .

واضافت انه تم تكليف هدي إبراهيم مدير ادارة المشاركة المجتمعية بالعمل منسق عام لمبادرات تعليم مطروح بجانب عملها وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديريي التعليم العام والشئون التنفيذية وذلك في سبيل تحقيق عمل مؤسسي متكامل يساهم في تحقيق المبادرات للاهداف المرجوة منها وعلي رأسها مبادرة ( ح نربي ونعلم ).

 وأكدت نادية فتحى  أن المبادرة تأتي إيمانا بالدور الحيوي للمؤسسة التعليمية للمساعدة في بناء مجتمع قوي مترابط من خلال تنشئة واعداد اجيال وطنية واعدة مسلحة بالخلق القويم وعشق الوطن مؤكدة أن المديرية لن تدخر جهدا في سبيل مواصلة تفعيل الأنشطة التربوية مع انطلاقة الترم الثاني لترسيخ الوعي الوطني والقيم السامية لدي الطلاب.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى فعاليات النسخة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للتمور بحضور  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث يشارك في المهرجان، المقام بالمتحف الزراعي بالدقي، أكثر من 60 عارضا من مختلف المحافظات وبعض المشاركين من الدول العربية، من منتجي التمور والمنتجات الطبيعية المختلفة.

ومن جانبه ثمن محافظ مطروح جهود وزارة الزراعة فى أقامة مثل هذه المهرجانات المتخصصة لفتح منافذ وآفاق تسويقية جديدة وتعريف المستهلكين والتجار بأحدث المنتجات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات. وخاصة مع الاهتمام الذى توليه الدولة بقطاع التمور ووضع خطط التوسع فى زراعة الأصناف عالية القيمة وتعزيز قدرات التصنيع والتصدير. ، مشيدا بفكرة المعرض والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة ومختلف المحافظات التي تشتهر بزراعة النخيل منها محافظة مطروح في ضوء السعي للنهوض بزراعة المحصول وزيادة القيمة المضافة عبر تعبئة وتصنيع التمور.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

