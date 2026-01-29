مجلس تنفيذي مطروح يوافق على إنشاء 4 مدارس ببراني ووحدة مرور نموذجية بالحمام

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال انعقاده اليوم الأربعاء على عدد من التخصيصات لعدد من المنشآت الخدمية وللمنفعة العامة.

وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والنائب احمد جمعة بدر عن الهيئة البرلمانية بمطروح ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وشباب محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة وطلائع شباب مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وعرض صالح حماد مدير إدارة المجالس عدد من الموضوعات ومنها موافقة المجلس التنفيذي على إعادة تعديل قرار تخصيص بمساحة 846 م٢ لإنشاء نادى السلوم .

والموافقة على تخصيص مساحة 1680م٢ لإنشاء قسم شرطة برأس الحكمة ، والموافقة على تخصيص مساحة 9990م٢ لإقامة وحدة مرور نموذجية بمدينة الحمام .

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحات لإنشاء عدد 4 مدارس مجتمعية بمناطق متفرقة بمدينة برانى .

كما ناقش المجلس جهود الأجهزة المعنية بالمحافظة بمتابعة المتغيرات المكانية ومنع التعديات على أراضى الدولة

كما ناقش المجلس اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات للتيسير على المواطنين والحفاظ على حق الدولة