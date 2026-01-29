قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حريق منطقة الزرايب
بالتزكية .. منصب جديد لـ سوريا في الأمم المتحدة
رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرًا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم
مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع إدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة الآن
زيلينسكي: معلوماتنا تشير لاستعداد روسي لشن ضربة عسكرية ضخمة على أوكرانيا
تدهور الرؤية في الصحراء الغربية.. الأرصاد تُصدر إنذارا جويا بسبب نشاط الرياح
إذا كانت صادقة.. البرلمان الإيراني: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ127 تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة
الطقس اليوم.. نشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية
محافظات

مجلس تنفيذي مطروح يوافق على إنشاء 4 مدارس ببراني ووحدة مرور نموذجية بالحمام

محافظ مطروح خلال الاجتماع
محافظ مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال انعقاده اليوم الأربعاء على عدد من التخصيصات لعدد من المنشآت الخدمية وللمنفعة العامة.

 وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والنائب احمد جمعة بدر عن الهيئة البرلمانية بمطروح ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وشباب محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة وطلائع شباب مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وعرض صالح حماد مدير إدارة المجالس عدد من الموضوعات ومنها موافقة المجلس التنفيذي على إعادة تعديل قرار تخصيص بمساحة 846 م٢ لإنشاء نادى السلوم .

والموافقة على تخصيص مساحة 1680م٢ لإنشاء قسم شرطة برأس الحكمة ، والموافقة على تخصيص مساحة 9990م٢ لإقامة وحدة مرور نموذجية بمدينة الحمام .

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحات لإنشاء عدد 4 مدارس مجتمعية بمناطق متفرقة بمدينة برانى .

كما ناقش المجلس جهود الأجهزة المعنية بالمحافظة بمتابعة المتغيرات المكانية ومنع التعديات على أراضى الدولة

كما ناقش المجلس اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات للتيسير على المواطنين والحفاظ على حق الدولة

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مجلس تنفيذى

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

موعد صرف معاشات فبراير2026

بشرى لـ11.5 مليون مصري.. موعد صرف معاشات فبراير 2026

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

خالد سليم وكهربا

أخويا.. خالد سليم رفقة محمود كهربا في أحدث ظهور

منه فضالي

منه فضالي تثير قلق الجمهور بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها للمستشفى

تامر حسني

تامر حسني يخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

