قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة
افصل الكهرباء 15 دقيقة .. واذهب للشركة في هذه الحالة
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
وفاة والد محمد سمير لاعب الأهلي السابق
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
رنا عصمت

اللوز كنز غذائي غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لجمالك وصحتك، كفيتامين E الذي يحافظ على نضارة البشرة، والكالسيوم الذي يقوي العظام، والأحماض الدهنية التي توازن الهرمونات وتدعم صحة القلب .

تناولي حفنة صغيرة يوميًا واستمتعي بفوائده الرائعة..

1-غني بالفيتامينات: خصوصًا فيتامين E اللي بيحمي الجلد والشعر.

2-مصدر ممتاز للبروتين والألياف، بيخلي الجسم يشبع أسرع ويقلل من الرغبة في الأكل الزايد.

3-يحسن صحة القلب: دهون صحية غير مشبعة تساعد على تقليل الكوليسترول الضار.

4-يقوي العظام: يحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم.

5-يساعد على التركيز والذاكرة: لأنه غني بالمغنيسيوم وبعض المعادن المفيدة للمخ.

 طرق استخدام اللوز:

كوجبة خفيفة بين الوجبات.

إضافته على الحلويات والكيك أو الشوفان.

طحنه لعمل زبدة اللوز أو حليب اللوز الصحي.

رشه على السلطات لإضافة قرمشة طبيعية.
 

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده اللوز فوائد اللوز اهمية اللوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

موعد صرف معاشات فبراير2026

بشرى لـ11.5 مليون مصري.. موعد صرف معاشات فبراير 2026

ترشيحاتنا

الدكتور محمود بدران، عضو لجنة الطاقة بالمجلس المصري للشئون الخارجية

محمود بدران: الغاز الطبيعي من انضف مصادر الطاقة.. واعتماد الكهرباء 67%

جانب من الحلقة

من الحلم لـ«مليون باوند».. أبطال برنامج اكتشاف المواهب في المطاعم يروون حكاياتهم

زاهي حواس

بين نجوم الفن وكنوز الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حكايات عمر الشريف وأسرار المقابر الملكية

بالصور

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد