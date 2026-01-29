لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

اللوز كنز غذائي غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لجمالك وصحتك، كفيتامين E الذي يحافظ على نضارة البشرة، والكالسيوم الذي يقوي العظام، والأحماض الدهنية التي توازن الهرمونات وتدعم صحة القلب .

تناولي حفنة صغيرة يوميًا واستمتعي بفوائده الرائعة..

1-غني بالفيتامينات: خصوصًا فيتامين E اللي بيحمي الجلد والشعر.

2-مصدر ممتاز للبروتين والألياف، بيخلي الجسم يشبع أسرع ويقلل من الرغبة في الأكل الزايد.

3-يحسن صحة القلب: دهون صحية غير مشبعة تساعد على تقليل الكوليسترول الضار.

4-يقوي العظام: يحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم.

5-يساعد على التركيز والذاكرة: لأنه غني بالمغنيسيوم وبعض المعادن المفيدة للمخ.

طرق استخدام اللوز:

كوجبة خفيفة بين الوجبات.

إضافته على الحلويات والكيك أو الشوفان.

طحنه لعمل زبدة اللوز أو حليب اللوز الصحي.

رشه على السلطات لإضافة قرمشة طبيعية.

