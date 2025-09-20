قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند تناول حليب اللوز؟.. غنى بالمغنيسيوم ومضاد للأكسدة

نهى هجرس

يُعد حليب اللوز من أشهر منتجات اللوز لما يتميز به من ميزة مهمة: خلوه من اللاكتوز، كما يستخدمه النباتيون ومن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز كبديل صحي لمشروبات الألبان. 

فوائد حليب اللوز

يتمتع حليب اللوز، وخاصة حليب اللوز المدعم، بالفوائد الصحية التالية:

- خالٍ من منتجات الألبان.

حليب اللوز خالٍ من اللاكتوز (نوع من السكر موجود طبيعيًا في حليب الأبقار) لأنه ليس منتجًا حيوانيًا، لذا، يُعد بديلًا جيدًا للحليب لمن يعانون من  عدم تحمل اللاكتوز ، كما أنه مناسب للنباتيين ( الذين لا يتناولون المنتجات الحيوانية). 

- إنه مصدر جيد للمغنيسيوم  

حليب اللوز غني بالمغنيسيوم، وهو معدن يفتقر إليه الكثير من الناس في الأنظمة الغذائية الأمريكية. المغنيسيوم مهم لوظائف العضلات، وضبط سكر الدم، وضغط الدم، وتكوين العظام، والبروتين، والحمض النووي.

- حليب اللوز غني بفيتامين هـ المضاد للأكسدة

يُعدّ حليب اللوز مصدرًا جيدًا  لفيتامين هـ ، وهو ضروري لجهاز المناعة والأوعية الدموية، وقد أظهرت بعض الدراسات وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من فيتامين هـ وانخفاض خطر الإصابة بأمراض الإدراك مثل مرض الزهايمر، فيتامين هـ هو مضاد للأكسدة يحمي خلاياك من آثار الجزيئات الضارة التي تُسمى الجذور الحرة.

المصدر webmd

اللوز حليب اللوز فوائد حليب اللوز أضرار حليب اللوز حساسية اللاكتوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

