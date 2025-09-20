ماذا يحدث عند تناول حليب اللوز؟.. غنى بالمغنيسيوم ومضاد للأكسدة

يُعد حليب اللوز من أشهر منتجات اللوز لما يتميز به من ميزة مهمة: خلوه من اللاكتوز، كما يستخدمه النباتيون ومن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز كبديل صحي لمشروبات الألبان.

فوائد حليب اللوز

يتمتع حليب اللوز، وخاصة حليب اللوز المدعم، بالفوائد الصحية التالية:

- خالٍ من منتجات الألبان.

حليب اللوز خالٍ من اللاكتوز (نوع من السكر موجود طبيعيًا في حليب الأبقار) لأنه ليس منتجًا حيوانيًا، لذا، يُعد بديلًا جيدًا للحليب لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ، كما أنه مناسب للنباتيين ( الذين لا يتناولون المنتجات الحيوانية).

- إنه مصدر جيد للمغنيسيوم

حليب اللوز غني بالمغنيسيوم، وهو معدن يفتقر إليه الكثير من الناس في الأنظمة الغذائية الأمريكية. المغنيسيوم مهم لوظائف العضلات، وضبط سكر الدم، وضغط الدم، وتكوين العظام، والبروتين، والحمض النووي.

- حليب اللوز غني بفيتامين هـ المضاد للأكسدة

يُعدّ حليب اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين هـ ، وهو ضروري لجهاز المناعة والأوعية الدموية، وقد أظهرت بعض الدراسات وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من فيتامين هـ وانخفاض خطر الإصابة بأمراض الإدراك مثل مرض الزهايمر، فيتامين هـ هو مضاد للأكسدة يحمي خلاياك من آثار الجزيئات الضارة التي تُسمى الجذور الحرة.

المصدر webmd