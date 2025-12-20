قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: استضافة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية تأكيد لدور مصر القيادي

بدر عبد العاطي، وزير الخارجية
محمد شحتة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن استضافة مصر لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية تعكس بوضوح الدور القيادي والريادي الذي تضطلع به مصر على المستوى الإفريقي، مؤكدًا على اعتزاز القاهرة العميق بانتمائها الإفريقي وبالشراكة الإستراتيجية القوية التي تجمعها مع روسيا الاتحادية.

أوضح وزير الخارجية، في  تصريحات نقلها الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن مصر كانت الدولة التي دشنت مسار الشراكة الروسية الإفريقية، وذلك منذ انعقاد القمة الروسية الإفريقية الأولى عام 2019، عندما كانت مصر تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن المنتدى الحالي يُعد أول مؤتمر من نوعه يُعقد خارج روسيا، في تأكيد جديد على الثقة الدولية في الدور المصري.

وأكد أن مصر ستواصل القيام بدورها المحوري في دعم قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، من خلال التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، انطلاقًا من سياسة مصر الخارجية القائمة على التوازن والانفتاح والشراكات المتعددة.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على اعتزاز مصر بـ"مركز إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاعات"، مؤكدًا أن القاهرة تلعب دورًا أصيلًا في جهود إعادة الإعمار داخل القارة، وأنها مستمرة في الدفع بهذه الجهود قدمًا، مع وجود تنسيق قائم مع الولايات المتحدة في هذا الملف، إلى جانب استمرار التعاون مع باقي الشركاء الدوليين.

وعن ملف التعاون في حوض النيل، أكد عبد العاطي أن مصر تدعم حق جميع دول الحوض في التنمية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق التوازن بين حق التنمية لهذه الدول وحق مصر في الحياة. 

وأشار إلى أن القاهرة أطلقت آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في منطقة حوض النيل الجنوبي، بما يعكس الحرص المصري على دعم التنمية الإقليمية، بالتوازي مع حماية مصالحها المائية الحيوية.

واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة المصرية في إفريقيا تقوم على الشراكة الحقيقية، وعدم الإضرار، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.

