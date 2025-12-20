وزير خارجية بوتسوانا: الشراكة الروسية-الأفريقية تدخل مرحلة جني الثمار

قال فينيو بوتالي، وزير خارجية بوتسوانا، إن التعاون بين روسيا وأفريقيا بدأ يؤتي ثماره منذ انطلاق القمة الروسية-الأفريقية الأولى عام 2019، مشيرًا إلى أن الجانبين يواصلان العمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك.

المنتدى الوزاري الروسي-الأفريقي

وأضاف بوتالي، خلال لقاء مع مراسلتنا أية لطفي ضمن برنامج "الحصاد الأفريقي"، مع الإعلامي حساني بشير على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنتدى الوزاري الروسي-الأفريقي يمثل منصة مهمة للدول الأفريقية، ومن بينها بوتسوانا، للتلاقي والاتحاد حول القضايا والمصالح المشتركة مع روسيا.

العلاقات الأفريقية-الروسية

وأكد وزير خارجية بوتسوانا، أن هذا المسار يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات الأفريقية-الروسية، ويفتح آفاقًا أوسع لتعزيز التعاون القائم على المصالح المتبادلة.