دبلوماسي سابق: استضافة القاهرة للمنتدى الروسي - الأفريقي تعكس ثقة موسكو في الدور المصري

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الروسية-الأفريقية في القاهرة يحمل دلالات مهمة، ويعكس ثقة روسيا في مصر باعتبارها إطارًا وجغرافيا أفريقية قادرة على إنجاح هذا الحدث الدولي المهم.

الجلسات الرئيسية والفعاليات الجانبية

وأضاف حجازي، خلال لقاء خاص مع مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» أية لطفي، أن هذا المؤتمر يُعد الأول من نوعه الذي يُعقد على أرض أفريقية، بعد قمتي سوتشي 2019 وسان بطرسبورغ 2023، مشيرًا إلى أن مصر قدمت نموذجًا واضحًا لنجاح التنظيم من خلال الجلسات الرئيسية والفعاليات الجانبية.

عمق العلاقات المصرية-الروسية

وأكد أن عمق العلاقات المصرية-الروسية، ودور مصر كجسر يربط بين روسيا وأفريقيا وبين الشمال والجنوب، كان عاملًا حاسمًا في اختيار القاهرة لاستضافة هذا المنتدى، فضلًا عن الزخم الذي أضفته مشاركة المؤسسات المصرية المعنية بالتنمية والتعاون الأفريقي.