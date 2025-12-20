وزير الخارجية الروسي: توقيع اتفاقيات ثنائية ومناقشة خطة التعاون الروسي الأفريقي 2026-2029

قال وزير الخارجية الروسي إن روسيا عقدت العديد من اللقاءات مع شركائها الأفارقة، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

الشراكة الاقتصادية والسياسية

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الاجتماعات تناولت الخطة الجديدة للتعاون الروسي الأفريقي للفترة 2026-2029، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين روسيا ودول القارة.

أجندة التعاون المشترك

وأكد الوزير أن مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة التعاون المشترك بين روسيا وأفريقيا، مشيرًا إلى أن موسكو تعمل على إنشاء الآليات الفعلية لحماية العلاقات الاقتصادية مع دول القارة، وضمان استمرارها وتطويرها.

العلاقات الروسية الأفريقية

وأضاف أن الدول الأفريقية أصبحت أحد مراكز العالم متعدد الأقطاب، موضحًا أن العلاقات الروسية الأفريقية ترتكز على قاعدة قانونية قوية تضمن استقرار الشراكة وتعزيز مصالح جميع الأطراف.

تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

وأشار الوزير إلى أن اللقاءات الثنائية والاتفاقيات الموقعة تعكس رغبة روسيا وشركائها الأفارقة في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار في القارة.