الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالصعيد..مصرع 4 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظات قنا وأسيوط وأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.









عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد – شروع فى قتل - إتجار بالمخدرات - أسلحة نارية غير مرخصة - سرقة بالإكراه – بلطجة وفرض سيطرة") بنطاق محافظات "قنا ، أسيوط ، أسوان"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم أكثر من 300 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش ، شابو "آيس" ، هيروين ، كوكايين ، بانجو" - 15آلف قرص مخدر ومؤثر – 105 قطعة سلاح نارى " 2 رشاش جرينوف – 15 بندقية آلية ، 82 بندقية خرطوش ، 2 فرد خرطوش –4 طبنجات " – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (77) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .





