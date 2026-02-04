تعالوا نلعب مع القطة.. المؤبد لعامل استدرج ابني عمه وتعدى عليهما داخل منزل مهجور بأسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لقيامه باستدراج ابني عمه الصغيرين الشقيقين والتعدي عليهما داخل منزل مهجور بمدينة البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، عضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 13546 لسنة 2025 جنايات البداري إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من المدعو "رمضان. ح"، مقيم الجزيرة القبلية بمدينة البداري، اتهم فيه نجل شقيقه "عمرو. ن"، 32 عاما، عامل باستدراج نجلي الأول "محمد"، 9 أعوام، و"أحمد"، 11 عاما، والتعدي عليهما وهتك عرضهما بمنزل مهجور بمدينة البداري.



وتوصلت تحريات الرائد أحمد حازم، معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، إلى صحة الواقعة بقيام المتهم باستغلال قرابته وعلاقته بالطفلين كونه نجل عمهما مستغلا غياب والدهما للسفر خارج البلاد للعمل، فقام المتهم باستدراجهما إلى منزل مهجور بجوار مسكنهما، حيث قام باختيار هذا المنزل بعناية ليكون منعزلا عن الأنظار، وقام بإيهام الصغيرين بوجود قطة وأولادها في ذلك المنزل فدعاهما للذهاب معه للنظر واللعب معها وحال قيامهما بالذهاب معه مطمئنين لكونه نجل عمهما.

وعقب دخولهم المنزل قام بنزع ملابسهما، والتعدي عليهما وهتك عرضهما.