مجلس الوزراء: نسعى لتنمية شاملة في الصعيد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار
إيران تقرر نقل المحادثات مع أمريكا من إسطنبول إلى عمان
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
حوادث

تعالوا نلعب مع القطة.. المؤبد لعامل استدرج ابني عمه وتعدى عليهما داخل منزل مهجور بأسيوط

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لقيامه باستدراج ابني عمه الصغيرين الشقيقين والتعدي عليهما داخل منزل مهجور بمدينة البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، عضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 13546 لسنة 2025 جنايات البداري إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من المدعو "رمضان. ح"، مقيم الجزيرة القبلية بمدينة البداري، اتهم فيه نجل شقيقه "عمرو. ن"، 32 عاما، عامل باستدراج نجلي الأول "محمد"، 9 أعوام، و"أحمد"، 11 عاما، والتعدي عليهما وهتك عرضهما بمنزل مهجور بمدينة البداري.


وتوصلت تحريات الرائد أحمد حازم، معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، إلى صحة الواقعة بقيام المتهم باستغلال قرابته وعلاقته بالطفلين كونه نجل عمهما مستغلا غياب والدهما للسفر خارج البلاد للعمل، فقام المتهم باستدراجهما إلى منزل مهجور بجوار مسكنهما، حيث قام باختيار هذا المنزل بعناية ليكون منعزلا عن الأنظار، وقام بإيهام الصغيرين بوجود قطة وأولادها في ذلك المنزل فدعاهما للذهاب معه للنظر واللعب معها وحال قيامهما بالذهاب معه مطمئنين لكونه نجل عمهما.

وعقب دخولهم المنزل قام بنزع ملابسهما، والتعدي عليهما وهتك عرضهما.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المؤبد منزل مهجور مدينة البداري رئيس المحكمة جنايات البداري مركز الشرطة مباحث مركز شرطة البداري

