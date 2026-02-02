قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حشوها داخل ثمار الرمان.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بتهريب 932 ألف قرص كبتاجون إلى السعودية

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، تأجيل محاكمة 6 أشخاص متهمين بتأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وتهريب 932 ألف قرص من عقار «الكبتاجون» المخدر، بعد إخفائها داخل شحنة من ثمار الرمان مُعدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل، للاطلاع والمرافعة.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.


تعود وقائع القضية رقم 17326 لسنة 2024 جنايات مركز البداري، إلى ضبط شحنة من مخدر «الكبتاجون» داخل تجويف ثمار الرمان على متن سيارة نقل يقودها المتهم السادس «فؤاد . ن . أ»، وذلك بميناء ضباء البحري بالمملكة العربية السعودية، حيث كانت الشحنة قادمة من ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر.


وكشفت تحريات المقدم هيثم الكردي والرائد هشام النمر، مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، عن قيام كل من «عبد الحفيظ . ع . ع» (35 عامًا) مدير مبيعات بإحدى شركات التصدير والاستيراد، و«وليد . ا . ي» (39 عامًا) سائق، و«أشرف . م . ع» (45 عامًا) تاجر فاكهة، و«أحمد . ع . أ» (36 عامًا) مدير شركة استيراد وتصدير، و«سلام . ع . س» (38 عامًا) سائق، و«فؤاد . ن . أ» سائق «خارج البلاد»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب والاتجار في المواد المخدرة، وعلى رأسها عقار «الكبتاجون».


وأوضحت التحريات أن المتهم الأول قاد ذلك التشكيل، وتولى إبرام الصفقات مع كبار جالبي ومهربي ومستقبلي مخدر «الكبتاجون»، كما قام بتمويل تلك العمليات وترتيبها وتحديد أدوار باقي أفراد التشكيل، وشاركه في تمويل الصفقات وإحضار المواد المخدرة المتهم الخامس.


وأضافت التحريات أن المتهم الأول اتفق وكلف المتهمين الثالث والرابع والسادس بتجهيز كمية كبيرة من مخدر الكبتاجون، والحصول عليها من المتهم الخامس، تمهيدًا لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية، حيث جرى الاتفاق مع سمسار تصدير لتسريع إجراءات أوراق شحنة فاكهة.


وقام المتهمان الثاني والخامس بتجهيز ثمار الرمان، حيث قاما بتفريغ جزء من داخل الثمار وتجويفها، ووضع أقراص عقار «الكبتاجون» المخدر داخل التجويف بكل ثمرة، ثم قام المتهم الثاني بتسليم الشحنة إلى المتهمين الأول والثالث بمركز البداري بمحافظة أسيوط.


وتولى المتهمان الثالث والرابع تسليم شحنة ثمار الرمان وما تحويه من مواد مخدرة إلى سائق الشاحنة المتهم السادس، الذي تحرك بها إلى ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر، وبعد قيام شركة الاستيراد والتصدير بإنهاء أوراق الشحنة، قام المتهم السادس بإدخال الشاحنة إلى إحدى العبارات المتجهة إلى ميناء ضباء بالمملكة العربية السعودية.


وعند وصول الشحنة إلى ميناء ضباء البحري، تم القبض على المتهم السادس قائد الشاحنة، عقب اكتشاف ما بداخل ثمار الرمان من مواد مخدرة، والتي تبين أنها تخص عقار «الكبتاجون»، وبلغ عددها 932 ألف قرص من العقار المخدر.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط تشكيل عصابي اتجار في المواد المخدرة الكبتاجون ثمار الرمان المملكة العربية السعودية

