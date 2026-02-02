ميكروباص يصطدم برصيف محطة الرسوم وإصابة 9 أشخاص بالبدرشين

تسبب حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني لمحطة الرسوم على طريق البدرشين في إصابة 9 أشخاص بينهم سائق السيارة، نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص برصيف الطريق فى البدرشين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف الخرساني لمحطة الرسوم نتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.