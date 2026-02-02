قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو بالإسماعيلية

الكونغ فو
الكونغ فو
عبدالله هشام

افتتح شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي اليوم الإثنين، فعاليات معسكر التضامن الأوليمبي للووشو كونغ فو بالقرية الأوليمبية بمحافظة الإسماعيلية، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 حتى 8 فبراير الجاري.

شهد الافتتاح اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والسيدة Zhang Yuping سكرتير عام الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الخبراء الدوليين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي  والمدربين واللاعبين من مختلف الدول الأفريقية.

وفي كلمته الافتتاحية، وجه شريف مصطفى الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مثمنًا مجهوداتهم وتكامل الأدوار بين الوزارة والمحافظة لتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والفني لإنجاح هذا المعسكر الدولي.

وأكد مصطفى أن الطفرة التي تشهدها محافظة الإسماعيلية في البنية التحتية الرياضية، والحرص الدائم من المحافظ على استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية، يعكس الرؤية الثاقبة للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جعل مصر مركزاً إقليمياً للرياضة العالمية، مشيداً بالتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة في تذليل كافة العقبات أمام الاتحاد.

أوضح رئيس الاتحاد أن هذا المعسكر يُعد جزءاً جوهرياً من خطة الاتحاد الدولي لإعداد وتأهيل الأبطال الأفارقة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب - داكار 2026 مشيرا إلى أن اختيار القرية الأوليمبية بالإسماعيلية لاستضافة هذا الحدث جاء بناءً على جودة منشآتها التي تضاهي المعايير الدولية، مما يوفر بيئة مثالية لرفع كفاءة اللاعبين والمدربين من القارة السمراء.

وفي ختام حفل الافتتاح، قامت السيدة Zhang Yuping بتسليم درع الاتحاد الدولي لمحافظ الإسماعيلية (تسلمه عنه اللواء طارق اليمني)، كما قدم السكرتير العام المساعد درع المحافظة للمحاسب شريف مصطفى تقديراً لدور الاتحاد في نشر اللعبة، وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية مع الوفد الدولي وسط أجواء احتفالية وصور تذكارية ضمت جميع المشاركين.

شريف مصطفى الاتحاد المصري للكونغ فو كونغ فو أولمبياد أولمبياد الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم تتألق في أحدث ظهور بإطلالة شتوية

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ملتقى الإبداع بمعرض الكتاب يناقش المجموعة القصصية حلم في حقيبة

ندى بسيوني

ندى بسيوني بضيافة صدى البلد .. وكلام في الفن والرياضة | صور

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد