شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو بالإسماعيلية

افتتح شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي اليوم الإثنين، فعاليات معسكر التضامن الأوليمبي للووشو كونغ فو بالقرية الأوليمبية بمحافظة الإسماعيلية، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 حتى 8 فبراير الجاري.

شهد الافتتاح اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والسيدة Zhang Yuping سكرتير عام الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الخبراء الدوليين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي والمدربين واللاعبين من مختلف الدول الأفريقية.

وفي كلمته الافتتاحية، وجه شريف مصطفى الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مثمنًا مجهوداتهم وتكامل الأدوار بين الوزارة والمحافظة لتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والفني لإنجاح هذا المعسكر الدولي.

وأكد مصطفى أن الطفرة التي تشهدها محافظة الإسماعيلية في البنية التحتية الرياضية، والحرص الدائم من المحافظ على استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية، يعكس الرؤية الثاقبة للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جعل مصر مركزاً إقليمياً للرياضة العالمية، مشيداً بالتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة في تذليل كافة العقبات أمام الاتحاد.

أوضح رئيس الاتحاد أن هذا المعسكر يُعد جزءاً جوهرياً من خطة الاتحاد الدولي لإعداد وتأهيل الأبطال الأفارقة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب - داكار 2026 مشيرا إلى أن اختيار القرية الأوليمبية بالإسماعيلية لاستضافة هذا الحدث جاء بناءً على جودة منشآتها التي تضاهي المعايير الدولية، مما يوفر بيئة مثالية لرفع كفاءة اللاعبين والمدربين من القارة السمراء.

وفي ختام حفل الافتتاح، قامت السيدة Zhang Yuping بتسليم درع الاتحاد الدولي لمحافظ الإسماعيلية (تسلمه عنه اللواء طارق اليمني)، كما قدم السكرتير العام المساعد درع المحافظة للمحاسب شريف مصطفى تقديراً لدور الاتحاد في نشر اللعبة، وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية مع الوفد الدولي وسط أجواء احتفالية وصور تذكارية ضمت جميع المشاركين.