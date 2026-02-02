قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطروح تشارك بـ 150 لاعبا في أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

مشاركة كبيرة من لاعبي مطروح
مشاركة كبيرة من لاعبي مطروح
ايمن محمود

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية – الإدارة العامة للنشاط الطلابي الرياضي، فعاليات النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك خلال الفترة من 1إلى 6 فبراير 2026. والتى تقام  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد  الدكتور وليد رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح  بأن لاعبي مطروح جاهزين لخوض البطولة حيث تشهد النسخة السادسة من الأولمبياد مشاركة واسعة من محافظات مطروح، الوادي الجديد، أسوان، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، إلى جانب مشاركة محافظتي الشرقية والجيزة (الواحات البحرية)، في إطار تعزيز التكامل الرياضي بين المحافظات ودعم مشاركة أبناء المناطق الحدودية في الأنشطة الرياضية المختلفة.ملابس رياضية

ويتضمن الأولمبياد منافسات في عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة، تشمل خماسي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، السباحة، ألعاب القوى، الشطرنج، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة السرعة، بالإضافة إلى مشاركة ذوي الهمم في مسابقات الكرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والكشفية المصاحبة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد