فريق عمل صباح البلد يعزي النائب محمد أبو العينين فى وفاة شقيقته .. فيديو

قدم فريق عمل برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، خالص التعازي للنائب محمد أبو العينين فى وفاة شقيقته، والتي ستقام صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر اليوم والعزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونعت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، السيدة خديجة أبو العينين، مؤسسة مدارس أم المؤمنين، التي وافتها المنية بعد مسيرة طويلة من العطاء والعمل المجتمعي، كرّست خلالها حياتها لتربية النشء وخدمة العملية التعليمية حتى آخر أيامها.

وأعربت النائبة عن خالص تعازيها لأسرة الراحلة وتلاميذها ومحبيها، مؤكدة أن الفقيدة كانت نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في خدمة التعليم، وتركَت أثرًا طيبًا وبصمة واضحة في نفوس أجيال عديدة.

واختتمت النائبة نعيها بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

اقيمت صلاة الجنازة على خديجة أبو العينين بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، والعزاء بعد الجنازة بالمسجد بناء على وصية الراحلة رحمها وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.



